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Омич подал в суд на соседей из-за камер видеонаблюдения во дворе дома

11 октября 2023, 04:46
Фото: 1MI
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Заявитель потребовал убрать камеры и выплатить ему 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Житель Омска подал в суд на своих соседей из-за камер видеонаблюдения, установленных во дворе частного дома, сообщили в пресс-службе Облсуда. Мужчина рассказал, что собственники установили камеры без его ведома. На видео фиксировались все действия в ограде дома, в том числе посещение им туалета. Истец также является собственником жилого дома, ему принадлежит 1/8 доли.

Заявитель потребовал убрать камеры и выплатить ему 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ответчики сообщили, что с истцом регулярно возникают конфликты, а сам он по адресу не проживает.

Куйбышевский районный суд посчитал требования заявителя необоснованными, в удовлетворении иска отказал. Тогда мужчина подал апелляцию. В областном суде признали, что видеосъемка в данном случае нарушает права частной жизни. Решение нижестоящей инстанции отменили, иск заявителя был удовлетворен.

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