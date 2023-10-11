Омич подал в суд на соседей из-за камер видеонаблюдения во дворе дома

Житель Омска подал в суд на своих соседей из-за камер видеонаблюдения, установленных во дворе частного дома, сообщили в пресс-службе Облсуда. Мужчина рассказал, что собственники установили камеры без его ведома. На видео фиксировались все действия в ограде дома, в том числе посещение им туалета. Истец также является собственником жилого дома, ему принадлежит 1/8 доли.