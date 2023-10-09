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В омском суде наказали всех фигурантов дела о взятке руководителю УФНС в 10 миллионов

В омском суде наказали всех фигурантов дела о взятке руководителю УФНС в 10 миллионов

9 октября 2023, 08:59
Фото: Суды Омской области
В Центральном районном суде вынесли приговоры гендиректору ООО «Нефтегазстроймонтаж» Немишу за дачу взятки и адвокату Григорьеву за посредничество.

Суд установил, что Дмитрий Немиш передал крупную взятку Репину через адвоката Григорьева. Так, суд признал Репина виновным в получении взятки, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления на срок 5 лет.

За участие в преступлении был также наказан Григорьев, он признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в размере 10 млн рублей. Кроме того, он не сможет заниматься адвокатской деятельностью в течение 5 лет.

Виновным признан и Немиш. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде штрафа в доход Российской Федерации в размере 18 млн рублей.

Видео: Суды Омской области
Бывший глава УФНС по Омской области получил 6 лет колонии за взятку в 10 млн
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