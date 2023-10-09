В омском суде наказали всех фигурантов дела о взятке руководителю УФНС в 10 миллионов

Суд установил, что Дмитрий Немиш передал крупную взятку Репину через адвоката Григорьева. Так, суд признал Репина виновным в получении взятки, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления на срок 5 лет.



За участие в преступлении был также наказан Григорьев, он признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в размере 10 млн рублей. Кроме того, он не сможет заниматься адвокатской деятельностью в течение 5 лет.