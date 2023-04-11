Больше не парим. Несовершеннолетним запретили продавать вейпы

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Сегодня, 11 апреля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Авторами инициативы стали руководители и представители всех фракций — более 400 депутатов, сообщается на официальном сайте Госдумы.
«Это вопрос здоровья наших детей. В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей», — сообщили председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, в стране вырастут акцизы на табачные изделия. Соответственно, они станут дороже. Закон начал действовать с 1 марта.