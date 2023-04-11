Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Изображение материала

Больше не парим. Несовершеннолетним запретили продавать вейпы

11 апреля 2023, 12:19
Фото: 1MI

В России запретили продавать вейпы детям

Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Сегодня, 11 апреля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Авторами инициативы стали руководители и представители всех фракций — более 400 депутатов, сообщается на официальном сайте Госдумы.

«Это вопрос здоровья наших детей. В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей», — сообщили председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, в стране вырастут акцизы на табачные изделия. Соответственно, они станут дороже. Закон начал действовать с 1 марта.

В России станет дороже курить
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Госдума#Вейп#Запрет продажи#Несовершеннолетний#Общество#Омск
Подпишитесь
Топ арбитража. Преступные доходы Дмитрия Немиша и банкротные дела Дмитрия Елизарова
Сегодня, 03:01
Дебри превратились в дерби. Названы популярные ошибки омичей на «Тотальном диктанте»
Сегодня, 06:03
Олег Смолин анонсировал визит федерального министра Фалькова в Омскую область
Сегодня, 04:14
Над Омском пролетел вертолет со свитером «Авангарда»
Сегодня, 09:33
Без газа остались 12 тыс человек. В Омске ковшом экскаватора повредили газовую трубу
Сегодня, 13:03
Электронные повестки и цифровой реестр военнообязанных. Как изменится закон о службе
Сегодня, 12:24