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Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:45

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Более 370 тысяч. Стало известно, кому в Омске готовы платить самую высокую зарплату

11 октября 2023, 13:42
Фото: 1MI
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Омичам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в регионе

Самые высокооплачиваемые предложения октября были выбраны аналитиками сервиса «SuperJob» из 170 000 вакансий.

Так, например, водителю категории E готовы платить от 100 000 рублей, менеджеру по продажам — от 80 000 до 120 000 рублей. Такую же сумму предлагают соискателю на должность менеджера по продажам в компании-дистрибьюторе смазочных материалов.

Чуть меньше готовы платить автоэлектрику-диагносту, кандидатам на эту работу предлагают зарплату от 90 000 рублей. На порядок больше же могут заработать врачи-хирурги — от 160 000 рублей.

Самой высокооплачиваемой вакансией октября стала вакансия врача-стоматолога, которому готовы платить более 370 000 рублей.

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