Более 370 тысяч. Стало известно, кому в Омске готовы платить самую высокую зарплату

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Так, например, водителю категории E готовы платить от 100 000 рублей, менеджеру по продажам — от 80 000 до 120 000 рублей. Такую же сумму предлагают соискателю на должность менеджера по продажам в компании-дистрибьюторе смазочных материалов.
Чуть меньше готовы платить автоэлектрику-диагносту, кандидатам на эту работу предлагают зарплату от 90 000 рублей. На порядок больше же могут заработать врачи-хирурги — от 160 000 рублей.
Самой высокооплачиваемой вакансией октября стала вакансия врача-стоматолога, которому готовы платить более 370 000 рублей.