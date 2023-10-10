В мэрии Омска назначили замдиректора департамента городского хозяйства

Ранее Владимир Сыркин больше трех лет являлся главой Кормиловского района. Весной нынешнего года он оставил пост по собственному желанию. Также Сыркин трудился на должности заместителей глав в Кормиловском, Горьковском и Омском районах, работал в налоговой инспекции.