Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

В мэрии Омска назначили замдиректора департамента городского хозяйства

В мэрии Омска назначили замдиректора департамента городского хозяйства

10 октября 2023, 03:59
Фото: Полина Юхлина / Администрация Омска
Владимир Сыркин займется вопросами теплоэнергетики, инженерной инфраструктуры и коммунально-бытового хозяйства.

На должность замдиректора департамента городского хозяйства администрации Омска назначили Владимира Сыркина, сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе мэрии.

Сыркин займется вопросами теплоэнергетики, инженерной инфраструктуры и коммунально-бытового хозяйства.

Ранее Владимир Сыркин больше трех лет являлся главой Кормиловского района. Весной нынешнего года он оставил пост по собственному желанию. Также Сыркин трудился на должности заместителей глав в Кормиловском, Горьковском и Омском районах, работал в налоговой инспекции.

Как сообщили в мэрии, в первый рабочий день чиновник провел совещания с теплоснабжающими организациями и руководителями банного хозяйства, муниципального приюта для животных и комбината спецуслуг.

Владимир Сыркин родился в Омской области в 1971 году. Окончил Московский государственный университет коммерции по направлению «экономика».

Глава Кормиловского района Омской области Владимир Сыркин ушел в отставку
Узнать подробнее
#Политика#Омск#Омская область#Строительство#Департамент городского хозяйства#Евгений Игишев#Кормиловский район#Банное хозяйство
Подпишитесь
Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги
Сегодня, 04:57
В ЗАГСе рассказали, что смертность в Омской области в 1,5 раза превышает рождаемость
Сегодня, 03:10
В омском суде наказали всех фигурантов дела о взятке руководителю УФНС в 10 миллионов
Вчера, 08:59
Разорвано лицо. В Омске возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка
Сегодня, 05:47
На 10 свадеб — 7 разводов. Омский ЗАГС опубликовал статистику заключения браков
Сегодня, 02:50