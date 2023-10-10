В мэрии Омска назначили замдиректора департамента городского хозяйства

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
На должность замдиректора департамента городского хозяйства администрации Омска назначили Владимира Сыркина, сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе мэрии.
Сыркин займется вопросами теплоэнергетики, инженерной инфраструктуры и коммунально-бытового хозяйства.
Ранее Владимир Сыркин больше трех лет являлся главой Кормиловского района. Весной нынешнего года он оставил пост по собственному желанию. Также Сыркин трудился на должности заместителей глав в Кормиловском, Горьковском и Омском районах, работал в налоговой инспекции.
Как сообщили в мэрии, в первый рабочий день чиновник провел совещания с теплоснабжающими организациями и руководителями банного хозяйства, муниципального приюта для животных и комбината спецуслуг.
Владимир Сыркин родился в Омской области в 1971 году. Окончил Московский государственный университет коммерции по направлению «экономика».