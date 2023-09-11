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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

иллюстрация

В Омске будут судить главу Госстройнадзора Скоробогатько по уголовному делу о взятке

11 сентября 2023, 08:29
Фото: Город55
иллюстрация
В деле также замешан его подчиненный.

По данным источника Города55 в силовых структурах, материалы уголовного дела главы омского Госстройнадзора Анатолия Скоробогатько переданы в Советский районный суд. В мае 2023 года в СК СК РФ по Омской области было возбуждено дело по факту дачи взятки.

Есть версия, что начальник ведомства принял взятку от представителя коммерческой структуры. Прошлой осенью следователи и сотрудники УФСБ организовали обыски. Их провели не только у Скоробогатько, но и у его подчиненного по нескольким адресам.

Главу управления и его сотрудника уже опрашивали. В скором времени состоится судебное заседание, где по существу рассмотрят все детали этой истории.

У главы омского Госстройнадзора Анатолия Скоробогатько проходят обыски
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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Взятка#Новости#Алина Ясинская#Госстройнадзор#Анатолий Скоробогатько
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