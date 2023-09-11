В Омске будут судить главу Госстройнадзора Скоробогатько по уголовному делу о взятке

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
По данным источника Города55 в силовых структурах, материалы уголовного дела главы омского Госстройнадзора Анатолия Скоробогатько переданы в Советский районный суд. В мае 2023 года в СК СК РФ по Омской области было возбуждено дело по факту дачи взятки.
Есть версия, что начальник ведомства принял взятку от представителя коммерческой структуры. Прошлой осенью следователи и сотрудники УФСБ организовали обыски. Их провели не только у Скоробогатько, но и у его подчиненного по нескольким адресам.
Главу управления и его сотрудника уже опрашивали. В скором времени состоится судебное заседание, где по существу рассмотрят все детали этой истории.