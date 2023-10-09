Бывший глава УФНС по Омской области получил 6 лет колонии за взятку в 10 млн

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
Как стало известно Городу55, бывшего руководителя налоговой службы по Омской области Владимира Репина осудили на 6 лет колонии. Его признали виновным в получении взятки в размере 10 млн рублей. Также суд постановил конфисковать московскую квартиру экс-чиновника. Приговор огласили сегодня, 9 октября, в Центральном районном суде Омска.
Напомним, на скамье подсудимых, помимо налоговика, оказались также директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш и адвокат Дмитрий Григорьев.
Руководитель коммерческой организации передал деньги чиновнику, чтобы избежать налоговых проверок в подконтрольных фирмах. Адвокат выполнял роль посредника.
Фигуранты в ходе судебных разбирательств признали свою вину.