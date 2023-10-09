В Омске огласят приговор бывшему главному налоговику региона за взятку в 10 млн

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Как стало известно Городу55, сегодня, 9 октября, после 11 часов в Центральном районном суде Омска огласят приговор бывшему главе УФНС РФ по Омской области Владимиру Репину. Его обвиняют в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Также на скамье подсудимых директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш и адвокат Дмитрий Григорьев.
Как выяснили следователи, Репин получил взятку от Немиша, чтобы подконтрольные фирмы последнего избежали налоговых проверок. Григорьев выступал в этой схеме в качестве посредника.
В ходе судебных разбирательств фигуранты признали свою вину.