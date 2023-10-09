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В Омске огласят приговор бывшему главному налоговику региона за взятку в 10 млн

9 октября 2023, 04:34
Фото: 1MI
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Бывшего главу омской налоговой Владимира Репина обвиняют в получении взятки за невключение фирм в график проверок.

Как стало известно Городу55, сегодня, 9 октября, после 11 часов в Центральном районном суде Омска огласят приговор бывшему главе УФНС РФ по Омской области Владимиру Репину. Его обвиняют в получении взятки в размере 10 млн рублей.

Также на скамье подсудимых директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш и адвокат Дмитрий Григорьев.

Как выяснили следователи, Репин получил взятку от Немиша, чтобы подконтрольные фирмы последнего избежали налоговых проверок. Григорьев выступал в этой схеме в качестве посредника.

В ходе судебных разбирательств фигуранты признали свою вину.

Бывший главный налоговик Омской области Репин признался в получении взятки
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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Взятка#Приговор#Налоговая служба#Налоговая#Евгений Игишев#Фнс
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