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Бывший главный налоговик Омской области Репин признался в получении взятки

28 июня 2023, 12:17
Фото: Город55
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Остальные участники этой истории также признали вину.

Центральный районный суд сегодня, 28 июня, вернулся к рассмотрению уголовного дела, главным героем которого стал экс-руководитель УФНС РФ по Омской области Владимир Репин. Его обвинили в получении взятки (ст. 290 ч. 6 УК РФ).

Напомним, что в этой истории также фигурирует Дмитрий Немиш — директор ООО «Нефтегазстроймонтаж». В отношении него возбуждено дело по факту передачи взятки (ст. 291 ч. 5 УК РФ). Их судят вместе с адвокатом Дмитрием Григорьевым, обвиняемым в посредничестве (ст. 291.1 ч. 4 УК РФ).

Как пишут «Коммерческие вести», на сегодняшнем заседании после оглашения прокурором обвинительного заключения подсудимые признали вину.

По версии следствия, Репин получил в качестве взятки 10 млн рублей. Получив вознаграждение, руководитель регионального УФМС не внес в план выездных проверок на 2021 год три компании. Эти фирмы находились под контролем у Дмитрия Немиша. Адвокат Григорьев же взял на себя роль посредника.

Осенью 2022 года об этой договоренности узнали сотрудники омского УФСБ, было возбуждено уголовное дело. Репин на тот момент уже работал в Москве начальником Контрольно-ревизионного управления МЧС России. Его задержали в столице и отправили в Омск. На допросе директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» заявил, что его принудили дать взятку.

Бывший главный налоговик Омской области предстанет перед судом за получение взятки
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Происшествия
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