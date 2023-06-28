Бывший главный налоговик Омской области Репин признался в получении взятки

Осенью 2022 года об этой договоренности узнали сотрудники омского УФСБ, было возбуждено уголовное дело. Репин на тот момент уже работал в Москве начальником Контрольно-ревизионного управления МЧС России. Его задержали в столице и отправили в Омск. На допросе директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» заявил, что его принудили дать взятку.