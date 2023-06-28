Бывший главный налоговик Омской области Репин признался в получении взятки

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Центральный районный суд сегодня, 28 июня, вернулся к рассмотрению уголовного дела, главным героем которого стал экс-руководитель УФНС РФ по Омской области Владимир Репин. Его обвинили в получении взятки (ст. 290 ч. 6 УК РФ).
Напомним, что в этой истории также фигурирует Дмитрий Немиш — директор ООО «Нефтегазстроймонтаж». В отношении него возбуждено дело по факту передачи взятки (ст. 291 ч. 5 УК РФ). Их судят вместе с адвокатом Дмитрием Григорьевым, обвиняемым в посредничестве (ст. 291.1 ч. 4 УК РФ).
Как пишут «Коммерческие вести», на сегодняшнем заседании после оглашения прокурором обвинительного заключения подсудимые признали вину.
По версии следствия, Репин получил в качестве взятки 10 млн рублей. Получив вознаграждение, руководитель регионального УФМС не внес в план выездных проверок на 2021 год три компании. Эти фирмы находились под контролем у Дмитрия Немиша. Адвокат Григорьев же взял на себя роль посредника.
Осенью 2022 года об этой договоренности узнали сотрудники омского УФСБ, было возбуждено уголовное дело. Репин на тот момент уже работал в Москве начальником Контрольно-ревизионного управления МЧС России. Его задержали в столице и отправили в Омск. На допросе директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» заявил, что его принудили дать взятку.