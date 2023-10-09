«Приходят со слезами домой». В Омске ищут пострадавших от укусов бездомных собак

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Представители СК РФ по Омской области проводят доследственную проверку на фоне заявлений о новом нападении собак на человека. Инцидент, по информации местных жителей, произошел в районе улицы 10-я Восточная.
Автор поста в паблике «Инцидент Омск» сообщила, что ее ребенка кусают агрессивные псы уже во второй раз. Стаю видели у магазина по улице 10-я Восточная, 51а и у близ лежащих домов.
«Не могу отправить детей в магазин. Каждый раз приходят со слезами или возвращаются домой, не дойдя до магазина», — отметила она в посте.
Омичка рассказала, что на жалобу уже приезжали специалисты, но после чипирования собак отпустили на улицу.
«Идешь, а они бегут на тебя или за тобой», — написала женщина.
Автор поста не указывается, так что следователи просят связаться с ними. Ранее сотрудники ведомства занялись делом о другом нападении собаки. Пес укусил 14-летнего подростка на улице Малиновского.
Как сообщили в пресс-центре администрации Омска, в район 10-й Восточной уже выезжали работники бюджетного учреждения «Муниципальный приют для животных», однако бездомную агрессивную стаю на территории никто не встретил.