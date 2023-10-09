Следственный комитет начал проверку после нападения собак на 14-летнего омича

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Вчера, 8 октября, на улице Малиновского бродячая собака укусила мальчика, после чего его пришлось доставить в медицинское учреждение. Более того, по словам его матери, такое случается не первый раз, бездомные собаки на этой территории часто нападают на людей. Об этой ситуации стало известно СМИ.
По этому факту начал проверку следственный комитет, сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Также в ходе проверки будет проверена информация о том, что агрессивная собака находилась с хозяйкой. В пресс-службе СУ СК РФ по Омской области сообщили, что по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.
Напомним, что после сообщения о происшествии, подобными историями начали делиться и жители других районов города. Так, например, идентичную ситуацию омичи наблюдают на улице Демьяна Бедного, 93. По словам местного жителя, у продуктового магазина часто можно встретить около 10 собак с щенками.