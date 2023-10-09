Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Иллюстрация

Следственный комитет начал проверку после нападения собак на 14-летнего омича

9 октября 2023, 08:32
Фото: 1MI
Иллюстрация
Поводом для выяснения всех обстоятельств случившегося стали сообщения из СМИ.

Вчера, 8 октября, на улице Малиновского бродячая собака укусила мальчика, после чего его пришлось доставить в медицинское учреждение. Более того, по словам его матери, такое случается не первый раз, бездомные собаки на этой территории часто нападают на людей. Об этой ситуации стало известно СМИ.

По этому факту начал проверку следственный комитет, сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Также в ходе проверки будет проверена информация о том, что агрессивная собака находилась с хозяйкой. В пресс-службе СУ СК РФ по Омской области сообщили, что по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

Напомним, что после сообщения о происшествии, подобными историями начали делиться и жители других районов города. Так, например, идентичную ситуацию омичи наблюдают на улице Демьяна Бедного, 93. По словам местного жителя, у продуктового магазина часто можно встретить около 10 собак с щенками.

«Второй раз кусают ребенка». Омичи пожаловались на жуткую стаю собак
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Нападение#Бездомные собаки#Новости#Собака#Укусила собака#Нападение на ребенка#Анастасия Баянова
Подпишитесь
В омском суде наказали всех фигурантов дела о взятке руководителю УФНС в 10 миллионов
Сегодня, 08:59
Бывший глава УФНС по Омской области получил 6 лет колонии за взятку в 10 млн
Сегодня, 04:57
Раввин Омска призвал молиться за жителей Израиля из-за военного конфликта
Сегодня, 09:03
Обратное отмщение. Режиссер из Омска снял криминальный боевик о группировке киллеров
Сегодня, 03:25
В Омске за 10 млн рублей продают под снос деревянный частный дом на 1-й Северной
Сегодня, 05:06
Зарплата до 68 тысяч. В омский избирком ищут руководителя отдела
Сегодня, 02:26