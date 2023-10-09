Следственный комитет начал проверку после нападения собак на 14-летнего омича

Вчера, 8 октября, на улице Малиновского бродячая собака укусила мальчика, после чего его пришлось доставить в медицинское учреждение. Более того, по словам его матери, такое случается не первый раз, бездомные собаки на этой территории часто нападают на людей. Об этой ситуации стало известно СМИ.