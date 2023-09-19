Вот-вот могла родить. Полицейские помогли доставить беременную омичку в роддом

Лейтенант полиции Николай Нитомиров и младший лейтенанту Данил Корольков сопроводили семейство до больницы, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал. Мужчина мог не справиться сам, так как дороги в это время оказались достаточно загружены.