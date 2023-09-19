Вот-вот могла родить. Полицейские помогли доставить беременную омичку в роддом

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:58
В региональном УМВД рассказали о помощи беременной женщине на проезжей части. К инспекторам у остановки «Телецентр» обратился взволнованный водитель Toyota. Он попросил помощи, так как его супруга могла в любой момент родить.
Лейтенант полиции Николай Нитомиров и младший лейтенанту Данил Корольков сопроводили семейство до больницы, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал. Мужчина мог не справиться сам, так как дороги в это время оказались достаточно загружены.
Пару сопроводили до областного перинатального центра на улице Березовой. Практически сразу у женщины начались роды. В скором времени у семьи родился мальчик.
Новоиспеченный отец после этого написал слова благодарности сотрудникам Госавтоинспекции Омской области.