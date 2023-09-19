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Updated Сегодня, 05:58

иллюстрация

Вот-вот могла родить. Полицейские помогли доставить беременную омичку в роддом

19 сентября 2023, 05:55
Фото: Город55
иллюстрация

Полицейские помогли доставить беременную омичку в роддом

Ее супруг попросил госавтоинспекторов быстрее привезти женщину к врачам.

В региональном УМВД рассказали о помощи беременной женщине на проезжей части. К инспекторам у остановки «Телецентр» обратился взволнованный водитель Toyota. Он попросил помощи, так как его супруга могла в любой момент родить.

Лейтенант полиции Николай Нитомиров и младший лейтенанту Данил Корольков сопроводили семейство до больницы, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал. Мужчина мог не справиться сам, так как дороги в это время оказались достаточно загружены.

Видео: УМВД РФ по Омской области

Пару сопроводили до областного перинатального центра на улице Березовой. Практически сразу у женщины начались роды. В скором времени у семьи родился мальчик.

Новоиспеченный отец после этого написал слова благодарности сотрудникам Госавтоинспекции Омской области.

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#Общество#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Новости#ДПС#Алина Ясинская
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