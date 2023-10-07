Виталий Хоценко на автомобиле «Победа» принял участие в автопробеге «Команда Путина»

На мероприятии губернатор пообщался с жителями города. Маршрут Виталий Хоценко проехал за рулем ретро автомобиля «Победа», а после завершения пробега высказывал благодарность всем участникам и отметил значимость таких событий для развития культурной и общественной жизни Омской области.