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Виталий Хоценко на автомобиле «Победа» принял участие в автопробеге «Команда Путина»

Виталий Хоценко на автомобиле «Победа» принял участие в автопробеге «Команда Путина»

7 октября 2023, 09:12
Фото: Правительство Омской области
В Омске прошел автопробег, посвященный поддержке курса президента страны.

На старт автопробега вышли не только ретро автомобили, но и мотоциклы. Маршрут протянулся от G-Drive Арены до парка имени 30-летия Победы.

На мероприятии губернатор пообщался с жителями города. Маршрут Виталий Хоценко проехал за рулем ретро автомобиля «Победа», а после завершения пробега высказывал благодарность всем участникам и отметил значимость таких событий для развития культурной и общественной жизни Омской области.

«Прежде всего благодарю Народный Фронт за это замечательное мероприятие. Сейчас как никогда важно сплотиться и быть вместе. У нас с вами одна страна, одни цели и лидер у нас тоже один. Уверен, Президент ощущает нашу поддержку», — поделился Виталий Хоценко.

С Днем рождения Президента поздравили руководитель исполкома ОНФ в Омской области Сюзанна Егиян, Мэр города Омска Сергей Шелест, а также двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.

Фото: Правительство Омской области
Виталий Хоценко поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения
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