Виталий Хоценко на автомобиле «Победа» принял участие в автопробеге «Команда Путина»

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
На старт автопробега вышли не только ретро автомобили, но и мотоциклы. Маршрут протянулся от G-Drive Арены до парка имени 30-летия Победы.
На мероприятии губернатор пообщался с жителями города. Маршрут Виталий Хоценко проехал за рулем ретро автомобиля «Победа», а после завершения пробега высказывал благодарность всем участникам и отметил значимость таких событий для развития культурной и общественной жизни Омской области.
«Прежде всего благодарю Народный Фронт за это замечательное мероприятие. Сейчас как никогда важно сплотиться и быть вместе. У нас с вами одна страна, одни цели и лидер у нас тоже один. Уверен, Президент ощущает нашу поддержку», — поделился Виталий Хоценко.
С Днем рождения Президента поздравили руководитель исполкома ОНФ в Омской области Сюзанна Егиян, Мэр города Омска Сергей Шелест, а также двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.