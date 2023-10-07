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Виталий Хоценко поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения

Виталий Хоценко поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения

7 октября 2023, 04:26
Фото: http://kremlin.ru
Губернатор пожелал главе страны счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Сегодня, 7 октября, свой 71-й День рождения отмечает Владимир Путин. С поздравлением к президенту обратился глава Омской области.

«Владимир Владимирович — пример стойкости, силы, мудрости и защиты для миллионов людей. Одни боятся, другие завидуют, но все определенно уважают. Президент всегда за нас, за россиян!», — уверен Хоценко.

Губернатор также отметил, что, говоря об Омске, президент всегда подчеркивает особое значение региона для страны и обозначает интересы омичей как приоритетные. По его словам, ни одно обращение из Омской области не остается без внимания.

Фото: http://kremlin.ru
Путин поздравил Виталия Хоценко со вступлением в должность губернатора Омской области
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#Омск#Омская область#Владимир Путин#Президент РФ#Губернатор#Губернатор области#Новости#Президент#Анастасия Баянова
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