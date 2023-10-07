Виталий Хоценко поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Сегодня, 7 октября, свой 71-й День рождения отмечает Владимир Путин. С поздравлением к президенту обратился глава Омской области.
«Владимир Владимирович — пример стойкости, силы, мудрости и защиты для миллионов людей. Одни боятся, другие завидуют, но все определенно уважают. Президент всегда за нас, за россиян!», — уверен Хоценко.
Губернатор также отметил, что, говоря об Омске, президент всегда подчеркивает особое значение региона для страны и обозначает интересы омичей как приоритетные. По его словам, ни одно обращение из Омской области не остается без внимания.