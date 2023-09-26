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Двухслойная бумага для вип-туалетов. Омский аэропорт потратит на уборку 29 миллионов

26 сентября 2023, 05:39
Фото: 1MI
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Омский аэропорт готов заплатить 29 млн рублей за клининговые услуги

Поддерживать в чистоте помещения нужно будет ежедневно до 31 октября 2025 года.

Омский аэропорт ищет подрядчика для уборки здания аэровокзала, международного терминала и сервисного центра платной парковки. Сотрудникам клининговой компании нужно будет убирать помещения общей площадью 6,8 тысяч кв. м с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2025 года.

Два года уборки оценили в 28,9 млн рублей. Убирать помещения нужно ежедневно в соответствии с установленным графиком. В залах ожидания не должно быть никакого мусора, грязи и следов обуви. Клининговой компании предстоит снабжать все туалеты аэропорта необходимыми расходниками.

Согласно конкурсной документации, в туалетах общего доступа должна быть однослойная туалетная бумага, а в санузлах вип- и бизнес-залов — двухслойная шведского бренда Tork, а также одноразовые бумажные сиденья для унитазов, освежители воздуха и бумажные полотенца. Подрядчика собираются выбрать 6 октября. Отметим, что двумя годами ранее на уборку 6,8 тысяч кв. м выделяли 22,7 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал о о планах по строительству аэропорта рядом с поселком Федоровка. Проект собираются реализовать к 2028 году.

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#Омск#Аэропорт#Уборка#Подрядчик#Торги#Новости#Омский аэропорт#Юлия Истомина
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