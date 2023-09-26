Двухслойная бумага для вип-туалетов. Омский аэропорт потратит на уборку 29 миллионов

Согласно конкурсной документации, в туалетах общего доступа должна быть однослойная туалетная бумага, а в санузлах вип- и бизнес-залов — двухслойная шведского бренда Tork, а также одноразовые бумажные сиденья для унитазов, освежители воздуха и бумажные полотенца. Подрядчика собираются выбрать 6 октября. Отметим, что двумя годами ранее на уборку 6,8 тысяч кв. м выделяли 22,7 млн рублей.