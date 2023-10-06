Детский сад омского миллиардера Капустина занялся сдачей помещений в аренду

Первым владельцем «Чудесной страны» был известный омский бизнесмен Михаил Ольшанский, открывший в 2016 году в том самом здании на улице Шукшина частный детский сад «Арбуз». В прошлом году ООО перешло к предпринимателю Святославу Капустину, и в здании открылся частный детский сад «Юнита», который его создатели называют «центром современного образования». Похоже, теперь Капустин перенацелился с образовательных услуг на простую сдачу помещений в аренду.