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Детский сад омского миллиардера Капустина занялся сдачей помещений в аренду

Детский сад омского миллиардера Капустина занялся сдачей помещений в аренду

6 октября 2023, 09:33
Фото: yandex.maps
Дошкольное образование исключили из списка видов деятельности фирмы.

В жизни общества с ограниченной ответственностью «Чудесная страна „Старгород“», зарегистрированного в Омске на улице Василия Шукшина, произошли крутые изменения. Это заметно по перечню разрешенных видов деятельности. С 5 октября из него исключены «Образование дошкольное» (это был основной вид деятельности), «Образование начальное общее», «Образование среднее общее», «Образование основное общее», «Образование дополнительное детей и взрослых». Зато появился новый основной вид деятельности (на данный момент единственный) — «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Первым владельцем «Чудесной страны» был известный омский бизнесмен Михаил Ольшанский, открывший в 2016 году в том самом здании на улице Шукшина частный детский сад «Арбуз». В прошлом году ООО перешло к предпринимателю Святославу Капустину, и в здании открылся частный детский сад «Юнита», который его создатели называют «центром современного образования». Похоже, теперь Капустин перенацелился с образовательных услуг на простую сдачу помещений в аренду.

Стоит отметить, что в том же здании зарегистрирована еще одна фирма Святослава Капустина, перешедшая к нему от Ольшанского, — ООО «Бэби бум „Старгород“». Вопреки названию и она специализируется на аренде и управлении недвижимостью.

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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#Детские сады#Святослав Капустин
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