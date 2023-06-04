Омский миллиардер Капустин овладел старейшей производственной компанией

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, 2 июня 2023 года омский бизнесмен Святослав Капустин стал владельцем ООО «Дарина». Предпринимателю принадлежит 100% доля.
Уставной капитал производственной компании — 3 250 000 рублей. Зарегистрирована 25 октября 1995 года. Фирма находится по адресу: улица 10 лет Октября, 209. Там же расположен одноименный магазин мясных продуктов.
Директор ООО «Дарина» — Александр Илюшин. В должность вступил с 4 октября 2021 года. До этого компанией руководил учредитель Николай Кучнев. После увольнения он подавал иск в Арбитражный суд против Илюшина.
Отметим, «Дарина» несколько лет назад была одним из лидером по производству пельменей в Сибири. Однако в 2010 году фирму обвинили в наличии спор сибирской язвы в товарах. Тогда было ликвидировано 165 тонн продукции.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Святославу Капустину одобрили проект строительства офисного центра на Чкалова. Хотя ранее бизнесмен пытался продать долгострой за 144 млн рублей.