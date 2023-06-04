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Омский миллиардер Капустин овладел старейшей производственной компанией

4 июня 2023, 04:01
Фото: 1MI
иллюстрация
Официально со 2 июня 2023 года.

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, 2 июня 2023 года омский бизнесмен Святослав Капустин стал владельцем ООО «Дарина». Предпринимателю принадлежит 100% доля.

Уставной капитал производственной компании — 3 250 000 рублей. Зарегистрирована 25 октября 1995 года. Фирма находится по адресу: улица 10 лет Октября, 209. Там же расположен одноименный магазин мясных продуктов.

Директор ООО «Дарина» — Александр Илюшин. В должность вступил с 4 октября 2021 года. До этого компанией руководил учредитель Николай Кучнев. После увольнения он подавал иск в Арбитражный суд против Илюшина.

Отметим, «Дарина» несколько лет назад была одним из лидером по производству пельменей в Сибири. Однако в 2010 году фирму обвинили в наличии спор сибирской язвы в товарах. Тогда было ликвидировано 165 тонн продукции.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Святославу Капустину одобрили проект строительства офисного центра на Чкалова. Хотя ранее бизнесмен пытался продать долгострой за 144 млн рублей.

Выдали разрешение. Миллиардер Капустин продолжает строить офисный центр на Чкалова
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Омский миллиардер Капустин продает долгострой на Чкалова за 144 млн рублей
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#Бизнес#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Святослав Капустин
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