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Демешин и Хоценко оценили мощность «Омсктрансмаша»

Демешин и Хоценко оценили мощность «Омсктрансмаша»

6 октября 2023, 08:07
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Заместитель генпрокурора интересовался также, достаточно ли на предприятии работников.

Сегодня, 6 октября, заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин вместе с губернатором Омской области Виталием Хоценко съездили на омский завод транспортного машиностроения.

Заместитель генпрокурора РФ, представители органов исполнительной власти региона и руководители оборонных предприятий осмотрели производственные площадки завода. Демешин проинспектировал работу «Омсктрансмаша», в том числе кадровую наполняемость и план технического перевооружения.

На совещании вместе с федеральным гостем поднимались вопросы модернизации производства. Участники обсуждали, как оптимизировать технологический процесс, а также кадровую обеспеченность.

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#Политика#Омск#Омская область#Новости#Омсктрансмаш#Дмитрий Демешин#ОПК#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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