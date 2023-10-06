Демешин и Хоценко оценили мощность «Омсктрансмаша»

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:09
Сегодня, 6 октября, заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин вместе с губернатором Омской области Виталием Хоценко съездили на омский завод транспортного машиностроения.
Заместитель генпрокурора РФ, представители органов исполнительной власти региона и руководители оборонных предприятий осмотрели производственные площадки завода. Демешин проинспектировал работу «Омсктрансмаша», в том числе кадровую наполняемость и план технического перевооружения.
На совещании вместе с федеральным гостем поднимались вопросы модернизации производства. Участники обсуждали, как оптимизировать технологический процесс, а также кадровую обеспеченность.