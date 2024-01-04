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Дмитрий Демешин

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Январь
Кустурица, Чебатков и рэпер Dizaster. Что в 2023 году говорили об Омске знаменитости
4 января, 12:05
Октябрь 2023
Демешин и Хоценко оценили мощность «Омсктрансмаша»
Заместитель генпрокурора интересовался также, достаточно ли на предприятии работников.
6 октября 2023, 08:07
В поисках нового регоператора. Зампрокурора РФ Демешин заинтересовался Омском
5 октября 2023, 10:06
Губернатор Хоценко и заместитель генпрокурора РФ Демешин провели беседу с омичами
Прием граждан состоялся 5 октября.
5 октября 2023, 08:28
Февраль 2023
Александр Бурков встретился с коллегией прокуратуры для обсуждения совместных задач
На расширенном заседании коллегии подвели итоги работы ведомства за 2022 год, обсудили первостепенные задачи и важные тенденции.
8 февраля 2023, 09:49
Январь 2023
Омичам рассказали об итогах визита в регион генпрокурора и федеральной комиссии
Губернатор во время пресс-конференции ответил на вопрос главного редактора Города55 Алексея Гошкодера.
25 января 2023, 05:40

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