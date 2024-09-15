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Омсктрансмаш

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2024
Омская «Венеция», пожар на заводе и школьный хаос: главные темы недели
15 сентября, 11:00
Названа причина пожара на заводе «Омсктрансмаш»
12 сентября, 08:06
Крупный пожар на «Омсктрансмаше». Что известно к этому часу
12 сентября, 07:58
Срочно. В Ленинском округе Омска произошел крупный пожар
12 сентября, 07:29
На омских оборонных заводах открыли 1600 вакансий. Сколько платят рабочим
2 июля, 00:54
«Омсктрансмаш» попал в санкционный список Японии
1 марта, 03:40
2023
Демешин и Хоценко оценили мощность «Омсктрансмаша»
Заместитель генпрокурора интересовался также, достаточно ли на предприятии работников.
6 октября 2023, 08:07
«Омсктрансмаш» включили в санкционный список США
15 сентября 2023, 02:55
Зарплата от 100 тысяч рублей. На «Омсктрансмаш» ищут сотни токарей и фрезеровщиков
25 июля 2023, 10:09
Хоценко: создание технопарка на «Омсктрансмаше» привлечет федеральные средства
Концепция проекта будет представлена в Министерство промышленности и торговли РФ до конца нынешнего года.
20 июля 2023, 12:06
Хоценко и Мантуров договорились о создании нового индустриального парка в Омске
29 июня 2023, 11:00
На базе «Омсктрансмаша» планируют создать индустриальный парк
До конца года необходимо разработать концепцию проекта.
29 июня 2023, 10:35
Приезд Шойгу, проблемы на гидроузле и вновь аэропорт Омск-Федоровка. Субботний Омск
17 июня 2023, 15:41
Глава Минобороны РФ Шойгу побывал на омском «Трансмаше»
17 июня 2023, 05:38
Кассация подтвердила законность приговора экс-главе «Омсктрансмаша»
Срок 4,5 года колонии остался без изменений.
16 февраля 2023, 02:55
2022
Омский завод зарегистрировал товарный знак на огнемет «Солнцепек»
Огнеметную систему разработали на Омсктрансмаше.
6 декабря 2022, 04:31
Омские предприятия поддержали идею Исмаилова о системном озеленении города
22 июня 2022, 12:16

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