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Стали больше получать. Средняя зарплата в Омской области выросла до 51,9 тысяч рублей

5 октября 2023, 04:42
Фото: 1MI
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Средняя заплата у омичей выросла до 51,9 тысяч рублей

Доходы в регионе за год увеличились на 17,5%.

Средняя зарплата у жителей Омской области выросла до 51,9 тысяч рублей. Данные о социально-экономическом положении региона сегодня, 5 октября, опубликовал Омскстат.

«Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам
за январь–июль 2023 года, составляла 51906,3 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличилась на 17,5 процента», — говорится в документе.

На 1 сентября долги по зарплате в омских организациях составили 0,6 млн рублей. 1 августа эта сумма была на 100 тысяч рублей меньше. В статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства. Для сравнения, в сентябре 2022 года долги перед сотрудниками у предприятий Омской области составляли 7,2 млн рублей.

Ранее Город55 сообщал, что Омск занял 42-строчку в списке российских городов по уровню зарплат.

Омск попал на 42 строчку в рейтинге зарплат среди российских городов
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#Экономика#Омск#Омская область#Финансы#Деньги#Заработная плата#Средняя зарплата#Евгений Игишев
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