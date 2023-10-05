Стали больше получать. Средняя зарплата в Омской области выросла до 51,9 тысяч рублей

На 1 сентября долги по зарплате в омских организациях составили 0,6 млн рублей. 1 августа эта сумма была на 100 тысяч рублей меньше. В статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства. Для сравнения, в сентябре 2022 года долги перед сотрудниками у предприятий Омской области составляли 7,2 млн рублей.