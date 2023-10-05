Стали больше получать. Средняя зарплата в Омской области выросла до 51,9 тысяч рублей

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Средняя зарплата у жителей Омской области выросла до 51,9 тысяч рублей. Данные о социально-экономическом положении региона сегодня, 5 октября, опубликовал Омскстат.
«Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам
за январь–июль 2023 года, составляла 51906,3 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличилась на 17,5 процента», — говорится в документе.
На 1 сентября долги по зарплате в омских организациях составили 0,6 млн рублей. 1 августа эта сумма была на 100 тысяч рублей меньше. В статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства. Для сравнения, в сентябре 2022 года долги перед сотрудниками у предприятий Омской области составляли 7,2 млн рублей.
Ранее Город55 сообщал, что Омск занял 42-строчку в списке российских городов по уровню зарплат.