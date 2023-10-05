С «Уральских авиалиний» хотят взыскать миллион за посадку лайнера Сочи-Омск в поле

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Стало известно, что с компании «Уральские авиалинии» будут запрашивать компенсацию причиненного ущерба после экстренной посадки самолета рейса Сочи-Омск в начале сентября.
Директор колхоза имени Ленина Александр Комаровский сообщил SHOT, что поле, в котором приземлился лайнер, не пахали. Авиакомпания попросила не организовывать работы, чтобы специалисты могли завершить всю работу с самолетом. Его, напомним, так и его оставили в пшенице на территории Новосибирской области после авиаинцидента.
Участок на 60 гектар при этом огорожен, а сам самолет занимает 10 гектар земли. Сумма ущерба составляет 200 тыс рублей. Работники колхоза собираются требовать с «Уральских авиалиний» 1,2 млн рублей за простой сельхозработ. Это будет в случае, если лайнер в ближайшие время не уберут с поля.
Проблема заключается в том, что поле необходимо вспахать до первых заморозков. Если этого не сделать, то следующей весной посеять на нем уже будет ничего нельзя.
Напомним, что самолет, летевший из Сочи в Омск, вынужденно сел в поле Новосибирской области 12 сентября. На борту были порядка 170 человек, в том числе дети. Обошлось без пострадавших.