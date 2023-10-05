С «Уральских авиалиний» хотят взыскать миллион за посадку лайнера Сочи-Омск в поле

Участок на 60 гектар при этом огорожен, а сам самолет занимает 10 гектар земли. Сумма ущерба составляет 200 тыс рублей. Работники колхоза собираются требовать с «Уральских авиалиний» 1,2 млн рублей за простой сельхозработ. Это будет в случае, если лайнер в ближайшие время не уберут с поля.