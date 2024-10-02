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Частные перевозчики

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Как отследить свой автобус в Омске: сервисы онлайн и расписание
2 октября, 03:30
Омичи по часу не могут уехать с Левого берега в центр. В мэрии объяснили, почему
16 августа, 07:33
Вслед за муниципальным. Омске частные перевозчики подняли цены на проезд до 40 рублей
19 июля, 12:32
Написали письмо губернатору. Мэр Омска отреагировал на жалобы частных перевозчиков
11 января, 05:39
«Может наступить катастрофа». Омские частные перевозчики массово обратились к Хоценко
10 января, 09:20
2023
Омский перевозчик объяснил, почему проезд по маршруту №100 подорожал до 55 рублей
5 октября 2023, 09:03
Частные перевозчики заявили об убытках из-за пассажиров-льготников в Омске
13 сентября 2023, 11:45
Омский дептранс раскритиковал «маршрутчиков» за повышение стоимости проезда
20 февраля 2023, 10:33

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