Виталий Хоценко и гендиректор «ДОМ. РФ» Виталий Мутко договорились о сотрудничестве

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Глава Омской области и генеральный директор АО «ДОМ.РФ» договорились о сотрудничестве по всем основным направлениям деятельности Единого института развития в жилищной сфере.
Виталий Хоценко считает, что разработка мастер-планов Омской городской агломерации и Тары позволит определить единую стратегию пространственного развития, что в следствии улучшит городскую среду.
«Наши города станут комфортнее для жителей. Кроме того, разработка мастер-плана для Тары сделает город более привлекательным для инвесторов и позволит объединить решения по развитию. В ближайшее время запланировали проведение стратегической сессии по разработке мастер-планов с участием специалистов „Дом РФ“», — отметил губернатор.
Сейчас компания планирует расширять банковское присутствие в Омске и на практике применять свои инструменты для развития жилищной сферы и повышения качества городской среды. Также в Омской области запланировано проведение конференции «Неделя ДОМ.РФ в Омской области». В ней примут участие специалисты института развития по вопросам совершенствования строительной отрасли в регионе.