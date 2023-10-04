Виталий Хоценко и гендиректор «ДОМ. РФ» Виталий Мутко договорились о сотрудничестве

Сейчас компания планирует расширять банковское присутствие в Омске и на практике применять свои инструменты для развития жилищной сферы и повышения качества городской среды. Также в Омской области запланировано проведение конференции «Неделя ДОМ.РФ в Омской области». В ней примут участие специалисты института развития по вопросам совершенствования строительной отрасли в регионе.