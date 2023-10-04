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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Виталий Хоценко и гендиректор «ДОМ. РФ» Виталий Мутко договорились о сотрудничестве

Виталий Хоценко и гендиректор «ДОМ. РФ» Виталий Мутко договорились о сотрудничестве

4 октября 2023, 11:25
Фото: Правительство Омской области
На встрече, которая состоялась в Москве сегодня, 4 октября, Хоценко и Мутко обсудили создание мастер-планов Омской городской агломерации и Тары.

Глава Омской области и генеральный директор АО «ДОМ.РФ» договорились о сотрудничестве по всем основным направлениям деятельности Единого института развития в жилищной сфере.

Виталий Хоценко считает, что разработка мастер-планов Омской городской агломерации и Тары позволит определить единую стратегию пространственного развития, что в следствии улучшит городскую среду.

«Наши города станут комфортнее для жителей. Кроме того, разработка мастер-плана для Тары сделает город более привлекательным для инвесторов и позволит объединить решения по развитию. В ближайшее время запланировали проведение стратегической сессии по разработке мастер-планов с участием специалистов „Дом РФ“», — отметил губернатор.

Сейчас компания планирует расширять банковское присутствие в Омске и на практике применять свои инструменты для развития жилищной сферы и повышения качества городской среды. Также в Омской области запланировано проведение конференции «Неделя ДОМ.РФ в Омской области». В ней примут участие специалисты института развития по вопросам совершенствования строительной отрасли в регионе.

Фото: Правительство Омской области
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