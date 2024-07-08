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Жилищный вопрос

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2024
Депутат Госдумы предложила забрать у Федерации полномочия по формированию тарифов ЖКХ
С 1 августа россияне будут платить за услуги ЖКХ почти на 10% больше, однако с повышением коммунальных тарифов проблемы не уменьшатся, о предполагаемом развитии событий рассказала депутат Госдумы Светлана Разворотнева.
8 июля, 09:43
2023
Виталий Хоценко и гендиректор «ДОМ. РФ» Виталий Мутко договорились о сотрудничестве
На встрече, которая состоялась в Москве сегодня, 4 октября, Хоценко и Мутко обсудили создание мастер-планов Омской городской агломерации и Тары.
4 октября 2023, 11:25
Соцвыплаты на жилье в Омске получит только каждая седьмая молодая семья из списка
4 апреля 2023, 10:52

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