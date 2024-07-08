Жилищный вопрос

Депутат Госдумы предложила забрать у Федерации полномочия по формированию тарифов ЖКХ

С 1 августа россияне будут платить за услуги ЖКХ почти на 10% больше, однако с повышением коммунальных тарифов проблемы не уменьшатся, о предполагаемом развитии событий рассказала депутат Госдумы Светлана Разворотнева.