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Переговоры

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2024
В Омске для сети магазинов «Пивноff» срочно ищут нового хозяина
7 ноября, 06:21
«Хороший шанс был упущен»: состоятся ли мирные переговоры между Россией и Украиной
9 октября, 07:56
Уже в этом году. В Омске откроют распределительный центр Wildberries
Распределительный центр полного цикла работ уже скоро введут в эксплуатацию: строители ведут монтаж крыши и коммуникаций.
5 июня, 18:05
Стало известно о вероятном уходе форварда Пьянова из омского «Авангарда»
Об этом сообщил экс-наставник «ястребов» Боб Хартли в социальных сетях. В клубе информацию не комментируют.
18 апреля, 03:55
Омский матрос отсудил у «Иртышского пароходства» компенсацию за незаконное увольнение
Мужчина обратился в суд с просьбой признать его увольнение незаконным, восстановить его на работе, взыскать зарплату за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.
20 марта, 04:20
2023
Виталий Хоценко возглавил омскую делегацию в Ставропольский край
24 октября 2023, 05:46
Виталий Хоценко и гендиректор «ДОМ. РФ» Виталий Мутко договорились о сотрудничестве
На встрече, которая состоялась в Москве сегодня, 4 октября, Хоценко и Мутко обсудили создание мастер-планов Омской городской агломерации и Тары.
4 октября 2023, 11:25
Не рассчитали. Самолет Сочи-Омск приземлился в Новосибирске из-за ошибки пилотов
Такая информация находится в предварительных отчетах Росавиации после расшифровки черных ящиков.
26 сентября 2023, 12:47
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря
24 июня 2023, 18:13
Из Ошской области в Омскую область. В регионе появится киргизский торговый дом
Соглашение увеличит импорт фруктов из Киргизии в Омскую область.
19 апреля 2023, 09:29
2022
Путин призвал Зеленского к переговорам
30 сентября 2022, 13:10

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