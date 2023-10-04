В Омской области нашли пенсионера без пальца, который ушел из дома 30 сентября

Тогда пропавшего мужчину искали по следующим приметам: средний рост, в районе 165 см, серые глаза и лысина. Была и одна особенность — отсутствие указательного пальца на правой руке. Также сообщалось, что в день исчезновения он был одет в куртку песочного цвета и темные штаны.