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Published Сегодня, 08:52

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В Омской области нашли пенсионера без пальца, который ушел из дома 30 сентября

4 октября 2023, 08:52
Фото: 1MI
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О прекращении поисков сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск».

Где именно мужчина находился со дня пропажи и где был обнаружен, не сообщается. Известно только, что он найден живым.

Напомним, что поиски 75-летнего пенсионера начались четыре дня назад, 30 сентября. Он ушел из дома в селе Большие Уки Большеуковского района и не вернулся.

Тогда пропавшего мужчину искали по следующим приметам: средний рост, в районе 165 см, серые глаза и лысина. Была и одна особенность — отсутствие указательного пальца на правой руке. Также сообщалось, что в день исчезновения он был одет в куртку песочного цвета и темные штаны.

В Омской области исчез лысый пенсионер без пальца на правой руке
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#Омск#Омская область#Пенсионеры#Пенсионер#Новости#Пропал человек#Пропал#Пропал мужчина#Найденные люди#Анастасия Баянова
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