В Омской области нашли пенсионера без пальца, который ушел из дома 30 сентября

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Где именно мужчина находился со дня пропажи и где был обнаружен, не сообщается. Известно только, что он найден живым.
Напомним, что поиски 75-летнего пенсионера начались четыре дня назад, 30 сентября. Он ушел из дома в селе Большие Уки Большеуковского района и не вернулся.
Тогда пропавшего мужчину искали по следующим приметам: средний рост, в районе 165 см, серые глаза и лысина. Была и одна особенность — отсутствие указательного пальца на правой руке. Также сообщалось, что в день исчезновения он был одет в куртку песочного цвета и темные штаны.