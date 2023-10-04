В Омске эвакуировали учеников из-за «минирования» школы

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В Омске эвакуировали учеников школы № 95 на проспекте Мира. Инцидент произошел около полудня. Информацию о происшествии опубликовали в городских пабликах ВКонтакте.
«Саперы проверяют здание. Ученики и персонал находятся на безопасном расстоянии», — сообщили в группе «Инцидент Омск».
В полиции рассказали, что поступило анонимное сообщение. Здание школы проверили.
«Предметов, представляющих опасность не обнаружено. Учебный процесс в школе продолжен», — сообщили в региональном УМВД.
Напомним, что сегодня в городе проводили проверку систем оповещения. В первой половине дня в Омске включали сирены.