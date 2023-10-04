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Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:09

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В Омске эвакуировали учеников из-за «минирования» школы

4 октября 2023, 08:07
Фото: 1MI
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В полиции рассказали об анонимном сообщении. Учебное заведение обследовали, но взрывных устройств не нашли. Уроки в школе продолжились.

В Омске эвакуировали учеников школы № 95 на проспекте Мира. Инцидент произошел около полудня. Информацию о происшествии опубликовали в городских пабликах ВКонтакте.

«Саперы проверяют здание. Ученики и персонал находятся на безопасном расстоянии», — сообщили в группе «Инцидент Омск».

В полиции рассказали, что поступило анонимное сообщение. Здание школы проверили.

«Предметов, представляющих опасность не обнаружено. Учебный процесс в школе продолжен», — сообщили в региональном УМВД.

Напомним, что сегодня в городе проводили проверку систем оповещения. В первой половине дня в Омске включали сирены.

Стало известно точное время включения сирен в Омской области
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#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Школа#Ложное сообщение#Эвакуация#Проверка#Евгений Игишев#Сирены
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