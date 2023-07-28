Омских заключенных отправят отбывать наказание в парк имени 30-летия ВЛКСМ

Проект постановления, который был опубликован администрацией совсем недавно, все-таки реализован, подписал его исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин. Парк отсутствовал в списке мест для исправительных работ с марта 2023 года. Теперь, согласно документу, в нем выделят рабочие места для 30 осужденных.