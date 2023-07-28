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Омских заключенных отправят отбывать наказание в парк имени 30-летия ВЛКСМ

28 июля 2023, 13:57
Фото: 1MI

В парке имени 30-летия ВЛКСМ будут работать заключенные омичи

Администрация города все-таки внесла парк культуры и отдыха в список мест для исправительных работ заключенных

Проект постановления, который был опубликован администрацией совсем недавно, все-таки реализован, подписал его исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин. Парк отсутствовал в списке мест для исправительных работ с марта 2023 года. Теперь, согласно документу, в нем выделят рабочие места для 30 осужденных.

Всего в Октябрьском округе отведено 128 мест для исправительных работ, среди которых работа в администрации округа, завод сборного железобетона № 6, «Теловая компания» и другие. Также осужденные привлекаются к благоустройству, уборке улиц и придомовых территорий, озеленению.

Напомним, что исправительные работы назначаются осужденным, которые совершили преступления небольшой или средней тяжести.

Омские осужденные снова будут работать в парке имени 30-летия ВЛКСМ
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#Анастасия Баянова#Заключенные#Омские заключенные#Парк#Омск
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