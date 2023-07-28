Омских заключенных отправят отбывать наказание в парк имени 30-летия ВЛКСМ

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Проект постановления, который был опубликован администрацией совсем недавно, все-таки реализован, подписал его исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин. Парк отсутствовал в списке мест для исправительных работ с марта 2023 года. Теперь, согласно документу, в нем выделят рабочие места для 30 осужденных.
Всего в Октябрьском округе отведено 128 мест для исправительных работ, среди которых работа в администрации округа, завод сборного железобетона № 6, «Теловая компания» и другие. Также осужденные привлекаются к благоустройству, уборке улиц и придомовых территорий, озеленению.
Напомним, что исправительные работы назначаются осужденным, которые совершили преступления небольшой или средней тяжести.