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Объединение двух компаний Константина Смирнова перешло в решающую стадию

Объединение двух компаний Константина Смирнова перешло в решающую стадию

4 октября 2023, 09:05
Фото: 1MI
«Склад-Сервис» присоединяется к «Сибпродцентру».

В Омске продолжается реорганизация двух фирм, принадлежащих предпринимателю Константину Смирнову. Город55 уже писал о том, что ООО «Склад-Сервис» планируется присоединить к ООО «Сибпродцентр», и теперь стало известно, что процесс перешел в решающую фазу. «Сибпродцентр» опубликовал официальное сообщение о том, что готов принимать требования кредиторов второй фирмы.

— Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации, — говорится в сообщении.

«Склад-Сервис» специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным имуществом, а «Сибпродцентр» — на оптовой торговле продуктами, напитками и табачными изделиями. Второе ООО является крупным игроком на мясном и колбасном рынке с годовой выручкой, превышающей 3 млрд рублей.

Смирнов является директором обеих фирм. Кроме того, ему принадлежат 75% уставного капитала ООО «Атлантис Логистик», зарегистрированного в московских Черемушках. Эта компания специализируется на оптовой торговле мясом и мясными продуктами.

Омский бизнесмен Константин Смирнов назначил себя директором «Склад-Сервиса»
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Слияние фирм#Константин Смирнов
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