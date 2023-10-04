Объединение двух компаний Константина Смирнова перешло в решающую стадию

В Омске продолжается реорганизация двух фирм, принадлежащих предпринимателю Константину Смирнову. Город55 уже писал о том, что ООО «Склад-Сервис» планируется присоединить к ООО «Сибпродцентр», и теперь стало известно, что процесс перешел в решающую фазу. «Сибпродцентр» опубликовал официальное сообщение о том, что готов принимать требования кредиторов второй фирмы.