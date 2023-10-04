Объединение двух компаний Константина Смирнова перешло в решающую стадию

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Омске продолжается реорганизация двух фирм, принадлежащих предпринимателю Константину Смирнову. Город55 уже писал о том, что ООО «Склад-Сервис» планируется присоединить к ООО «Сибпродцентр», и теперь стало известно, что процесс перешел в решающую фазу. «Сибпродцентр» опубликовал официальное сообщение о том, что готов принимать требования кредиторов второй фирмы.
— Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации, — говорится в сообщении.
«Склад-Сервис» специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным имуществом, а «Сибпродцентр» — на оптовой торговле продуктами, напитками и табачными изделиями. Второе ООО является крупным игроком на мясном и колбасном рынке с годовой выручкой, превышающей 3 млрд рублей.
Смирнов является директором обеих фирм. Кроме того, ему принадлежат 75% уставного капитала ООО «Атлантис Логистик», зарегистрированного в московских Черемушках. Эта компания специализируется на оптовой торговле мясом и мясными продуктами.