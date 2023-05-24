Омский бизнесмен Константин Смирнов решил объединить две свои компании

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Еще в феврале текущего года омский предприниматель Константин Смирнов купил ООО «Склад-Сервис» — фирму, владеющую несколькими складами и зарегистрированную в Омске на Окружной дороге. Теперь стало известно, что он присоединяет покупку к другой своей компании, ООО «Сибпродцентр».
Два юридических лица с 22 мая находятся в процессе реорганизации. Отметим, что «Склад-Сервис» специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным имуществом, а «Сибпродцентр» — на оптовой торговле продуктов, напитков и табачных изделий. Второе ООО является крупным игроком на мясном и колбасном рынке.
Во главе «Склад-Сервиса» пока стоит Владимир Бондаренко, его предыдущий бенефициар. С другими бизнес-активами он на данный момент не связан.