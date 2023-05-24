Омский бизнесмен Константин Смирнов решил объединить две свои компании

Еще в феврале текущего года омский предприниматель Константин Смирнов купил ООО «Склад-Сервис» — фирму, владеющую несколькими складами и зарегистрированную в Омске на Окружной дороге. Теперь стало известно, что он присоединяет покупку к другой своей компании, ООО «Сибпродцентр».