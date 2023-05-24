Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Изображение материала

Омский бизнесмен Константин Смирнов решил объединить две свои компании

24 мая 2023, 08:33
Фото: 1MI
иллюстрация
Он присоединяет «Склад-Сервис» к «Продоцентру».

Еще в феврале текущего года омский предприниматель Константин Смирнов купил ООО «Склад-Сервис» — фирму, владеющую несколькими складами и зарегистрированную в Омске на Окружной дороге. Теперь стало известно, что он присоединяет покупку к другой своей компании, ООО «Сибпродцентр».

Два юридических лица с 22 мая находятся в процессе реорганизации. Отметим, что «Склад-Сервис» специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным имуществом, а «Сибпродцентр» — на оптовой торговле продуктов, напитков и табачных изделий. Второе ООО является крупным игроком на мясном и колбасном рынке.

Во главе «Склад-Сервиса» пока стоит Владимир Бондаренко, его предыдущий бенефициар. С другими бизнес-активами он на данный момент не связан.

Омский предприниматель Смирнов купил компанию, владеющую складами
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Слияние фирм#Бизнес#Новости#Константин Смирнов
Подпишитесь
А что за забором? Федеральный застройщик показал, как строит «Кварталы Драверта»
Сегодня, 08:00
Третий отказник. В Омске компании не хотят сносить двухэтажку в Камерном переулке
Сегодня, 06:07
В Омске два столетних аварийных дома пополнили список объектов культурного наследия
Сегодня, 03:43
Кравца официально объявили тренером омского «Авангарда» в новом сезоне
Сегодня, 09:10
Больше сероводорода. Омичи несколько дней подряд дышат токсичным воздухом
Сегодня, 09:06
Омича Евгения Долгалева прочат на пост главы СК по Новосибирской области
Сегодня, 09:36