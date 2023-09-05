Омский бизнесмен Константин Смирнов назначил себя директором «Склад-Сервиса»

Это событие было вполне ожидаемым. Город55 уже писал о том, что Смирнов купил «Склад-Сервис» у Бондаренко, а потом запустил процесс присоединения этой фирмы к другому юрлицу — ООО «Сибпродцентр». Эта процедура все еще не закончена, и на этом этапе бенефициар решил лично возглавить обе компании.