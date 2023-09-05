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склад

Омский бизнесмен Константин Смирнов назначил себя директором «Склад-Сервиса»

5 сентября 2023, 11:16
Фото: 1MI
склад
Компанию сейчас присоединяют к «Сибпродцентру».

В обществе с ограниченной ответственностью «Склад-Сервис», зарегистрированном в Омске на Окружной дороге, сменилось руководство. С 4 сентября пост директора занимает Константин Смирнов, сменивший Владимира Бондаренко.

Это событие было вполне ожидаемым. Город55 уже писал о том, что Смирнов купил «Склад-Сервис» у Бондаренко, а потом запустил процесс присоединения этой фирмы к другому юрлицу — ООО «Сибпродцентр». Эта процедура все еще не закончена, и на этом этапе бенефициар решил лично возглавить обе компании.

Отметим, что «Склад-Сервис» специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным имуществом, а «Сибпродцентр» — на оптовой торговле продуктами, напитками и табачными изделиями. Второе ООО является крупным игроком на мясном и колбасном рынке.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Константин Смирнов
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