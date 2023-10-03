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Published Сегодня, 13:30

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В Госдуме предложили ввести штрафы для таксистов за стоянку во дворах жилых домов

3 октября 2023, 13:30
Фото: 1MI
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Такую идею вице-спикер Госдумы Борис Чернышов высказал в письме начальнику ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения.

Чернышов предлагает ввести строгое ограничение на время стоянки автомобилей такси во дворах жилых домов и сократить его до 30 минут. По его мнению, этого времени хватит для посадки и высадки пассажиров, даже маломобильных, для загрузки багажа или решения личных вопросов водителя, по которым он оказался в районе.

«Коммерческий транспорт, запаркованный в жилой зоне, — это источник неудобства для жителей, шума, опасности для играющих во дворе детей, сложностей для подъезда экстренных служб. Таксопарки и водители, стремясь сэкономить на оплате легальной парковки, буквально „захватывают“ жилые районы своим транспортом», — считает Чернышов.

Вице-спикер также отметил, что автомобили такси занимают парковочные места не только на территории жилых домов, но и на парковках возле крупных торговых центров, культурных учреждений и парков, что часто является причиной отсутствия свободных мест для личного транспорта.

В связи с этим Чернышов предлагает не только установить ограничение на парковку, но и ввести новое основание для выдачи лицензии юридическим лицам и ИП в сфере пассажироперевозок — наличие собственной или арендованной автопарковки, размер которой будет сопоставим с количеством машин в автопарке.

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#Транспорт#Омск#Такси#Россия#Таксисты#Новости#Таксист#Анастасия Баянова#Закон о такси
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