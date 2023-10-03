В Госдуме предложили ввести штрафы для таксистов за стоянку во дворах жилых домов

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Чернышов предлагает ввести строгое ограничение на время стоянки автомобилей такси во дворах жилых домов и сократить его до 30 минут. По его мнению, этого времени хватит для посадки и высадки пассажиров, даже маломобильных, для загрузки багажа или решения личных вопросов водителя, по которым он оказался в районе.
«Коммерческий транспорт, запаркованный в жилой зоне, — это источник неудобства для жителей, шума, опасности для играющих во дворе детей, сложностей для подъезда экстренных служб. Таксопарки и водители, стремясь сэкономить на оплате легальной парковки, буквально „захватывают“ жилые районы своим транспортом», — считает Чернышов.
Вице-спикер также отметил, что автомобили такси занимают парковочные места не только на территории жилых домов, но и на парковках возле крупных торговых центров, культурных учреждений и парков, что часто является причиной отсутствия свободных мест для личного транспорта.
В связи с этим Чернышов предлагает не только установить ограничение на парковку, но и ввести новое основание для выдачи лицензии юридическим лицам и ИП в сфере пассажироперевозок — наличие собственной или арендованной автопарковки, размер которой будет сопоставим с количеством машин в автопарке.