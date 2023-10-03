В Госдуме предложили ввести штрафы для таксистов за стоянку во дворах жилых домов

Чернышов предлагает ввести строгое ограничение на время стоянки автомобилей такси во дворах жилых домов и сократить его до 30 минут. По его мнению, этого времени хватит для посадки и высадки пассажиров, даже маломобильных, для загрузки багажа или решения личных вопросов водителя, по которым он оказался в районе.