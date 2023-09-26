В Омске прошел региональный этап всероссийского конкурса «Лучший водитель такси»

Но все же самое интересное было впереди. На втором этапе водители демонстрировали свои умения на практике. Участники соревновались в маневренности вождения, установке детского кресла на время, исполнении «змейки» передним и задним ходом, и параллельной парковке. Помимо этого проверялось умение поворота на 90 градусов передним и задним ходом, «стоп-линия». Для более точной оценки плавности маневров на крышу автомобиля каждого участника ставили граненый стакан с водой.