В Омске прошел региональный этап всероссийского конкурса «Лучший водитель такси»

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
За звание лучшего таксиста в области боролись 15 участников. На открытии конкурса к водителям обратился заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Игорь Кожухов, замначальника отдела надзора УГИБДД подполковник Владимир Бахарев, руководитель отдела маркетинга автошколы «Перекресток» Наталья Копп и менеджер по развитию бизнеса «Яндекс Go» в Омской области Данил Войтов.
Первая часть конкурса — теоритическая. Участники отвечали на вопросы о ПДД и истории региона, а также проверяли знание городских улиц и расположение региональных достопримечательностей. Вспомнили и о законодательстве о такси, основах оказания первой помощи пострадавшим при ДТП, устройство легкового автомобиля и его технического обслуживания.
Но все же самое интересное было впереди. На втором этапе водители демонстрировали свои умения на практике. Участники соревновались в маневренности вождения, установке детского кресла на время, исполнении «змейки» передним и задним ходом, и параллельной парковке. Помимо этого проверялось умение поворота на 90 градусов передним и задним ходом, «стоп-линия». Для более точной оценки плавности маневров на крышу автомобиля каждого участника ставили граненый стакан с водой.
По итогам всех испытаний первое место занят Андрей Доскоч, второе — Александр Корнеев, а третье — Борислав Киреев — финалист всероссийского конкурса, который представлял Омскую область в Чебоксарах. Призеры получили денежные призы в размере 15 000 рублей, 10 000 рублей, 5 000 рублей соответственно.
«Не ожидал, что займу первое место. Испытания были сложными, судили строго, эмоций много и они исключительно положительные», — рассказал победитель регионального этапа Андрей Доскоч.
Теперь победитель представит Омскую область на всероссийском этапе конкурса и поборется за главный приз — 150 тысяч рублей и новый автомобиль.