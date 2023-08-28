Отрезаны от полноценной жизни. Омичи из Светлого пожаловались на работу транспорта

Напомним, что с прошлой пятницы по маршруту 31н (поселок Светлый — ООО «Лента») начали ходить 8 автобусов среднего класса с планомерным увеличением до 15 единиц с интервалом движения в часы пик около 12 минут. В схему движения внести изменения: автобусы теперь проезжают с улицы Заозерная с правым поворотом по проспекту Королева, затем по улице Химиков, проспекту Мира до остановки «Телецентр» и далее — по утвержденной схеме движения: по улицам Красный Путь, Интернациональная и Гагарина.