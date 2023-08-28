Отрезаны от полноценной жизни. Омичи из Светлого пожаловались на работу транспорта

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
Жители поселка Светлый обратились в редакцию Города55 с жалобой на транспортное сообщение. Анонсированное мэром Омска возращение маршрута 31н на улицу Гагарина в прошлую пятницу, 25 августа, и замена автопарка на автобусы среднего класса только усугубили ситуацию.
«Ситуация усугубилась тем, что вместо 15 автобусов закуплено 8, из которых реально ходит только половина, при этом из этой половины водители часто сходят с маршрута, простаивают из-за нежелания ездить по причине недостаточного количества пассажиров, что, конечно, не соответствует действительности», — пишут жители Светлого в обращении к директору дептранса Вадиму Кормильцу (коллективная жалоба есть в распоряжении Города55).
По словам местных жителей, в разгрузку частному перевозчику выделили муниципальный маршрут 61с в количестве 4 единиц, которые должны были ходить в промежутках между 31н (в выходные количество машин с 4-х сокращается до 1-й). Но эта мера все равно не помогает справиться с пассажиропотоком.
Маршрутом 31н из поселка Светлый и обратно пользуются военнослужащие УЦ-242 ВДВ, жители Светлого, Зеленой долины, Птицевода, СНТ Урожай, СНТ Ратоборец, СНТ Сибирский садовод-9, СНТ Путеец-3. Кроме дачников в садовых товариществах есть семьи, проживающие здесь круглый год.
Из-за сложившейся ситуации люди не могут уехать на работу, отвезти вовремя детей в детские сады и школы. Например, сегодня сын одной из омичек опоздал на тренировку в ДК Красная гвардия, так как не смог сесть в транспорт в 9.30-10.20 часов.
«В Светлом нет социальных служб, поликлиник (ФАП не в счет, потому что даже анализы мы ездим сдавать на Московку), нет ни театра, ни кинотеатра, ни элементарного ДК, даже захудалого кафе. Жители поселка отрезаны от полноценной жизни горожанина из миллионника», — сообщают омичи.
Проблема существует, по словам жителей Светлого, не первый год. Последние три года омичи не перестают обращаться с жалобами и заявлениями, требуя решить раз и навсегда этот вопрос, но взамен получают отписки.
«Почему наши планы должны зависеть от частных перевозчиков маршрута 31н, которые могут развернуться и просто уехать, проезжают мимо ООТ (остановки общественного транспорта, — Ред.) пустые на полной скорости, совершают простой где-то на обочинах, их расписание нестабильно, мер воздействия на них не найти, они ни от кого не зависят, собственники автопарков тоже не всегда могут повлиять на своих водителей. Мы зависим от „буду — не буду“ частных маршрутчиков, что недопустимо», — говорится в жалобе жителей поселка.
По мнению омичей, решить существующую проблему можно, только обеспечив маршрут до Светлого муниципальным транспортом.
В администрации города одной из жительниц Омска ответили, что в утреннее время дополнительно организован заезд муниципального автобуса по маршруту № 33 «Ул. 3-я Железнодорожная — ул. Бархатовой» со временем отправления от остановки общественного транспорта «Пос. Светлый» в 06.42, в выходные дни в 07.10.
«Замена автобусов на более вместительные (речь о маршруте 31н, — Ред.) позволила увеличить общую провозную способность автобусов по данному направлению, повысить уровень безопасности дорожного движения и качества обслуживания пассажиров», — добавили в омской мэрии.
Правда, местные жители таких изменений не замечают. Обычно на один автобус приходится около 70 человек, желающих уехать с остановки общественного транспорта.
Напомним, что с прошлой пятницы по маршруту 31н (поселок Светлый — ООО «Лента») начали ходить 8 автобусов среднего класса с планомерным увеличением до 15 единиц с интервалом движения в часы пик около 12 минут. В схему движения внести изменения: автобусы теперь проезжают с улицы Заозерная с правым поворотом по проспекту Королева, затем по улице Химиков, проспекту Мира до остановки «Телецентр» и далее — по утвержденной схеме движения: по улицам Красный Путь, Интернациональная и Гагарина.