Пришлось сжечь. Омичам завезли больше 500 тонн зараженных насекомыми фруктов и овощей

Насекомых, сорняковые растения и вирусы находили в помидорах из Узбекистана, КНР, нектаринах, персиках и абрикосах из Узбекистана и Кыргызстана, в срезах альстромерии и цветов подсолнечника из Эквадора, в подстилке под арбузами из Казахстана, в сливе, перце из Узбекистана и Кыргызстан, а также в гранатах из Узбекистана.