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В Омскую область завезли больше 500 тонн зараженных насекомыми фруктов и овощей

Пришлось сжечь. Омичам завезли больше 500 тонн зараженных насекомыми фруктов и овощей

3 октября 2023, 05:45
Фото: Управление Россельхознадзора по Омской области

В Омскую область завезли больше 500 тонн зараженных насекомыми фруктов и овощей

Часть импортной продукции допустили к продаже.

В Россельхознадзоре сообщили о подкарантинной импортной продукции. За девять месяцев 2023 года сотрудники ведомства зарегистрировали 56 попыток провоза товара ненадлежащего качества.

Было обнаружено шесть видов карантинных объектов, в том числе повилика, горчак ползучий, западный калифорнийский трипс, восточная плодожорка, вирус коричневой морщинистости плодов томатов и червец Комстока. В общей сложности в Омскую область пытались завезти порядка 546 тонн зараженной продукции.

Фото: Управление Россельхознадзора по Омской области

Насекомых, сорняковые растения и вирусы находили в помидорах из Узбекистана, КНР, нектаринах, персиках и абрикосах из Узбекистана и Кыргызстана, в срезах альстромерии и цветов подсолнечника из Эквадора, в подстилке под арбузами из Казахстана, в сливе, перце из Узбекистана и Кыргызстан, а также в гранатах из Узбекистана.

Шесть партий зараженных фруктов и овощей вернули странам-экспортерам. Еще шесть партий решили сжечь. Также 30 партий обработали специальными парами и газами от вредителей. А еще 14 партий привезенного товара допустили к продаже, убрав предварительно зараженные ботву и подстилочный материал.

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#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Новости#Овощи и фрукты#Алина Ясинская#Вредители
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