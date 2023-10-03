Пришлось сжечь. Омичам завезли больше 500 тонн зараженных насекомыми фруктов и овощей

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
В Россельхознадзоре сообщили о подкарантинной импортной продукции. За девять месяцев 2023 года сотрудники ведомства зарегистрировали 56 попыток провоза товара ненадлежащего качества.
Было обнаружено шесть видов карантинных объектов, в том числе повилика, горчак ползучий, западный калифорнийский трипс, восточная плодожорка, вирус коричневой морщинистости плодов томатов и червец Комстока. В общей сложности в Омскую область пытались завезти порядка 546 тонн зараженной продукции.
Насекомых, сорняковые растения и вирусы находили в помидорах из Узбекистана, КНР, нектаринах, персиках и абрикосах из Узбекистана и Кыргызстана, в срезах альстромерии и цветов подсолнечника из Эквадора, в подстилке под арбузами из Казахстана, в сливе, перце из Узбекистана и Кыргызстан, а также в гранатах из Узбекистана.
Шесть партий зараженных фруктов и овощей вернули странам-экспортерам. Еще шесть партий решили сжечь. Также 30 партий обработали специальными парами и газами от вредителей. А еще 14 партий привезенного товара допустили к продаже, убрав предварительно зараженные ботву и подстилочный материал.