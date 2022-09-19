Омский Россельхознадзор обнаружил в магазинных специях кишечную палочку

В пресс-службе регионального Россельхознадзора рассказали о результатах исследований пакетированных специй. Всего на проверку было дано четыре образца, три из которых оказались зараженными.
В результате лабораторной проверки в образце черного молотого перца обнаружили кишечную палочку и превышение содержания микроорганизмов, которые вызывают воспаление слизистых. А вот в образце молотой корицы — наличие бактерий, опасных для кишечника. В третьем образце нашли превышение количества плесеней и избыток количества других опасных микробов.
В итоге продукцию признали не соответствующей требованиям «О безопасности пищевой продукции». Ведомство выдало заказчику все результаты исследований и рекомендации по устранению нарушений.