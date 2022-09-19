Омский Россельхознадзор обнаружил в магазинных специях кишечную палочку

В результате лабораторной проверки в образце черного молотого перца обнаружили кишечную палочку и превышение содержания микроорганизмов, которые вызывают воспаление слизистых. А вот в образце молотой корицы — наличие бактерий, опасных для кишечника. В третьем образце нашли превышение количества плесеней и избыток количества других опасных микробов.