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Омский Россельхознадзор обнаружил в магазинных специях кишечную палочку

Вчера, 12:10
Фото: 1MI
Кроме этого в специях были обнаружены другие опасные бактерии и плесень.

В пресс-службе регионального Россельхознадзора рассказали о результатах исследований пакетированных специй. Всего на проверку было дано четыре образца, три из которых оказались зараженными. 

В результате лабораторной проверки в образце черного молотого перца обнаружили кишечную палочку и превышение содержания микроорганизмов, которые вызывают воспаление слизистых. А вот в образце молотой корицы — наличие бактерий, опасных для кишечника. В третьем образце нашли превышение количества плесеней и избыток количества других опасных микробов. 

В итоге продукцию признали не соответствующей требованиям «О безопасности пищевой продукции». Ведомство выдало заказчику все результаты исследований и рекомендации по устранению нарушений.

#Общество#Новости#Омск#Омская область#Лаборатория#Кишечная палочка#Ольга Цветатий
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