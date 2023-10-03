Омскую «Тепловую компанию» хотят банкротить еще и специалисты по лизингу из Москвы

Кстати, «Тепловая» прямо сейчас переживает реорганизацию: до конца года МУП должен превратиться в акционерное общество, и Омский городской совет уже одобрил новый устав, а Центробанк — выпуск акций. Кредиторов ТК это ни в коем случае не останавливает. В июне мы писали о требованиях «УралСпесСнаба» из Екатеринбурга, в июле — о требованиях «Сибинторга» из Железногорска (Красноярский край), в августе — о требованиях «Русметпрома» (Москва).