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Омскую «Тепловую компанию» хотят банкротить еще и специалисты по лизингу из Москвы

Омскую «Тепловую компанию» хотят банкротить еще и специалисты по лизингу из Москвы

3 октября 2023, 09:00
Фото: Город55
ООО «Техмашюнит» официально заявило о своем намерении обратиться в суд.

Общество с ограниченной ответственностью «Техмашюнит», зарегистрированное в Москве во 2-м Амбулаторном проезде, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в омский арбитражный суд. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».

«Техмашюнит» специализируется на аренде и лизинге строительных машин и оборудования, его доход за 2022 год превысил 2,6 млрд рублей при общей выручке, превышающей 25 млрд. Пост генерального директора фирмы занимает Илья Радченков.

Как уже писал Город55, начиная с прошлого года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на кредитора. В отношении ТК дело о банкротстве пока не начиналось.

Кстати, «Тепловая» прямо сейчас переживает реорганизацию: до конца года МУП должен превратиться в акционерное общество, и Омский городской совет уже одобрил новый устав, а Центробанк — выпуск акций. Кредиторов ТК это ни в коем случае не останавливает. В июне мы писали о требованиях «УралСпесСнаба» из Екатеринбурга, в июле — о требованиях «Сибинторга» из Железногорска (Красноярский край), в августе — о требованиях «Русметпрома» (Москва).

Омскую «Тепловую компанию» хотят банкротить еще и торговцы металлом из Москвы
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#Бизнес#Тепловая компания#Новости#Николай Эйхвальд
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