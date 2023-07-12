Омскую «Тепловую» хотят банкротить еще и торговцы электротоварами из Железногорска

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Общество с ограниченной ответственностью «Сибинторг», зарегистрированное в городе Железногорск Красноярского края, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в омский арбитражный суд. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».
«Сибинторг» специализируется на оптовой торговле бытовыми электротоварами, ее доход за 2022 год составил 71 млн рублей. Пост директора фирмы занимает Марина Хохлова.
Как уже писал Город55, начиная с прошлого года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на кредитора. В отношении ТК дело о банкротстве пока не начиналось.
Кстати, «Тепловая» прямо сейчас переживает реорганизацию: до конца года МУП должен превратиться в акционерное общество, и Омский городской совет уже одобрил новый устав. Кредиторов ТК это ни в коем случае не останавливает. В июне мы писали о требованиях «УралСпесСнаба» из Екатеринбурга, который тоже готов идти в суд из-за долгов.