Омскую «Тепловую компанию» хотят банкротить еще и торговцы металлом из Москвы

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Общество с ограниченной ответственностью «Русметпром», зарегистрированное в Москве на Выборгской улице, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в омский арбитражный суд. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».
«Русметпром» специализируется на оптовой торговле металлами и металлическими рудами, ее доход за 2022 год составил 6,2 млн рублей при общей выручке, превышающей 5 млрд. Пост директора фирмы занимает ее бенефициар Сергей Панов.
Как уже писал Город55, начиная с прошлого года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на кредитора. В отношении ТК дело о банкротстве пока не начиналось.
Кстати, «Тепловая» прямо сейчас переживает реорганизацию: до конца года МУП должен превратиться в акционерное общество, и Омский городской совет уже одобрил новый устав, а Центробанк — выпуск акций. Кредиторов ТК это ни в коем случае не останавливает. В июне мы писали о требованиях «УралСпесСнаба» из Екатеринбурга, в июле — о требованиях «Сибинторга» из Железногорска (Красноярский край).