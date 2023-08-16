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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

иллюстрация

Омскую «Тепловую компанию» хотят банкротить еще и торговцы металлом из Москвы

16 августа 2023, 07:53
Фото: 1MI
иллюстрация
ООО «Русметпром» официально заявило о своем намерении пойти в суд.

Общество с ограниченной ответственностью «Русметпром», зарегистрированное в Москве на Выборгской улице, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в омский арбитражный суд. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».

«Русметпром» специализируется на оптовой торговле металлами и металлическими рудами, ее доход за 2022 год составил 6,2 млн рублей при общей выручке, превышающей 5 млрд. Пост директора фирмы занимает ее бенефициар Сергей Панов.

Как уже писал Город55, начиная с прошлого года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на кредитора. В отношении ТК дело о банкротстве пока не начиналось.

Кстати, «Тепловая» прямо сейчас переживает реорганизацию: до конца года МУП должен превратиться в акционерное общество, и Омский городской совет уже одобрил новый устав, а Центробанк — выпуск акций. Кредиторов ТК это ни в коем случае не останавливает. В июне мы писали о требованиях «УралСпесСнаба» из Екатеринбурга, в июле — о требованиях «Сибинторга» из Железногорска (Красноярский край).

#Николай Эйхвальд#Тепловая компания#Бизнес#Новости
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