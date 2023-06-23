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Омской «Тепловой компании» пригрозили банкротством прямо во время реорганизации

23 июня 2023, 08:59
Фото: Город55
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О серьезности своих намерений заявил кредитор с Урала.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом „УралСпецСнаб“» заявило о намерении обратиться в омский арбитражный суд, чтобы добиться признания несостоятельным должником омской «Тепловой компании». Официальное сообщение об этом опубликовал некто Сергей Гринцов, действующий как представитель общества.

«УралСпецСнаб» прописан в Екатеринбурге и специализируется на оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием, ее доход за прошлый год составил 146 млн рублей. Пост директора фирмы занимает Дмитрий Моргунов, единственный владелец ее уставного капитала.

Как уже писал Город55, начиная с прошлого года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. «УралСпецСнаб» — первая компания, сделавшая такое заявление после начала реорганизации должника (до конца текущего года ТК должна превратиться из муниципального предприятия в акционерное общество).

Омская «Тепловая компания» официально начала реорганизацию
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#Николай Эйхвальд#Тепловая компания#Бизнес#Новости
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