Омской «Тепловой компании» пригрозили банкротством прямо во время реорганизации

Как уже писал Город55, начиная с прошлого года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. «УралСпецСнаб» — первая компания, сделавшая такое заявление после начала реорганизации должника (до конца текущего года ТК должна превратиться из муниципального предприятия в акционерное общество).