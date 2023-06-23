Омской «Тепловой компании» пригрозили банкротством прямо во время реорганизации

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом „УралСпецСнаб“» заявило о намерении обратиться в омский арбитражный суд, чтобы добиться признания несостоятельным должником омской «Тепловой компании». Официальное сообщение об этом опубликовал некто Сергей Гринцов, действующий как представитель общества.
«УралСпецСнаб» прописан в Екатеринбурге и специализируется на оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием, ее доход за прошлый год составил 146 млн рублей. Пост директора фирмы занимает Дмитрий Моргунов, единственный владелец ее уставного капитала.
Как уже писал Город55, начиная с прошлого года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. «УралСпецСнаб» — первая компания, сделавшая такое заявление после начала реорганизации должника (до конца текущего года ТК должна превратиться из муниципального предприятия в акционерное общество).