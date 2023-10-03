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Published Сегодня, 10:21

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Updated Сегодня, 10:25

иллюстрация

Есть шесть миллионов? Омичи предложили переделать фонтан на улице Гашека в клумбу

3 октября 2023, 10:21
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи предложили переделать фонтан на улице Гашека в клумбу

Мэр выслушал предложения жителей Ленинского округа по поводу благоустройства территории.

Мэр Омска Сергей Шелест на днях осматривал Ленинский округ. Здесь достаточно активные местные жители, которых насчитывается больше 200 тысяч. Проживающие рядом с улицей Гашека предложили администрации города воплотить в жизнь одну идею.

Недалеко от дома № 12/8 располагается фонтан, но неработающий. Омичи хотят закрыть его и создать вместо него на территории клумбу. Также предлагается поставить здесь скамейки и сформировать тропинки для прогулок. Эксперты оценили, что на реализацию проекта необходимо без малого шесть млн рублей.

«Думаю, результат омичам понравится», — написал градоначальник у себя в телеграм-канале.

Также Шелесту доложили, что у школы № 110 н 6-й Станционной оборудуют новую спортивную площадку. Пока что здесь расположено «советское наследие», как отметил мэр. На обустройство новых снарядов выделят из областного бюджета пять млн рублей.

Кроме того, глава города побывал в Черемушках, где выслушал председателя местного КТОСа Екатерину Кондратьеву. Она рассказала, что на подходах к школе необходимо сделать освещение. До конца 2023 года тут планируется также уложить тротуар вдоль школьного забора.

Напомним, что в городе закрывают на зимний период фонтаны. Так, была приостановлена работа объекта в парке 30-летия ВЛКСМ.

В главном омском парке из-за холодов закрыли на «зимовку» фонтан
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#Город#Омск#Омская область#Новости#Фонтан#Сергей Шелест#Клумбы#Выезд#Алина Ясинская
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