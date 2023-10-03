Есть шесть миллионов? Омичи предложили переделать фонтан на улице Гашека в клумбу

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Мэр Омска Сергей Шелест на днях осматривал Ленинский округ. Здесь достаточно активные местные жители, которых насчитывается больше 200 тысяч. Проживающие рядом с улицей Гашека предложили администрации города воплотить в жизнь одну идею.
Недалеко от дома № 12/8 располагается фонтан, но неработающий. Омичи хотят закрыть его и создать вместо него на территории клумбу. Также предлагается поставить здесь скамейки и сформировать тропинки для прогулок. Эксперты оценили, что на реализацию проекта необходимо без малого шесть млн рублей.
«Думаю, результат омичам понравится», — написал градоначальник у себя в телеграм-канале.
Также Шелесту доложили, что у школы № 110 н 6-й Станционной оборудуют новую спортивную площадку. Пока что здесь расположено «советское наследие», как отметил мэр. На обустройство новых снарядов выделят из областного бюджета пять млн рублей.
Кроме того, глава города побывал в Черемушках, где выслушал председателя местного КТОСа Екатерину Кондратьеву. Она рассказала, что на подходах к школе необходимо сделать освещение. До конца 2023 года тут планируется также уложить тротуар вдоль школьного забора.
Напомним, что в городе закрывают на зимний период фонтаны. Так, была приостановлена работа объекта в парке 30-летия ВЛКСМ.