Есть шесть миллионов? Омичи предложили переделать фонтан на улице Гашека в клумбу

Недалеко от дома № 12/8 располагается фонтан, но неработающий. Омичи хотят закрыть его и создать вместо него на территории клумбу. Также предлагается поставить здесь скамейки и сформировать тропинки для прогулок. Эксперты оценили, что на реализацию проекта необходимо без малого шесть млн рублей.