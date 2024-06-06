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Клумбы

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2024
«Главное — сберечь». На омских клумбах высадили более 140 тысяч цветов
О том, как протекает цветочное оформление города, рассказал мэр города Серей Шелест, сейчас на клумбах в разных районах Омка высажено уже более 140 тысяч цветов.
6 июня, 11:40
2023
Школьные каникулы, экскурсия в Большеречье и фонтан из клумбы. Омск сегодня
3 октября 2023, 14:27
В Омске на клумбах высадили больше полумиллиона цветов
В настоящее время агрономы занимаются озеленением ко Дню города.
19 июня 2023, 10:10
В город «прилетит» Голубь Мира. В центре Омска появится композиция из 12 тысяч цветов
Клумба в сквере одна из самых больших в городе.
26 мая 2023, 06:08
2022
Победители предварительного голосования «Единой России» подарили омичам 2 000 цветов
Цветы высадят на клумбах Левобережья.
3 июня 2022, 05:51

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