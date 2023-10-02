Только через суд. В Омске артиста музыкального театра защитили от нарушения прав

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
С иском к омскому музыкальному театру обратился один из артистов балета. Оказалось, что 9 января этого года ответчик направил артиста на внеочередной медицинский осмотр, а 16 января запретил исполнять партии, связанные со сложными комбинациями сценических движений и ловкости.
Однако несколько месяцев назад, в октябре 2022 года, заявитель уже проходил обследование, поэтому попросил признать приказы и действия работодателя незаконными и нарушающими трудовые права.
В мае 2023 года районный суд частично удовлетворил исковые требования — приказ о направлении работника на внеочередной медицинский осмотр признан недействительным, а с ответчика была взыскана компенсация морального вреда на сумму 5 000 рублей.
С таким решением не согласились и актер, и ответчик. Омский областной суд же согласился с решением суда первой инстанции частично.
«Истец настаивал на признании незаконным приказа о запрете исполнения балетных партий. Ответчик полагал, что действует добросовестно, с учетом состояния здоровья и в целях охраны здоровья артиста», — рассказали в пресс-службе судов Омской области.
После апелляционного рассмотрения судебная коллегия пришла к выводу, что приказ об ограничении допуска актера к исполнению балетных партий связан с приказом о направлении на медосмотр, издан и не является законным. Требования работника удовлетворены в полном объеме, в трудовом споре поставлена точка.