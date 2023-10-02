Только через суд. В Омске артиста музыкального театра защитили от нарушения прав

После апелляционного рассмотрения судебная коллегия пришла к выводу, что приказ об ограничении допуска актера к исполнению балетных партий связан с приказом о направлении на медосмотр, издан и не является законным. Требования работника удовлетворены в полном объеме, в трудовом споре поставлена точка.