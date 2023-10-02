Скончался на месте. В Омске 77-летний пенсионер убил знакомого ударом по голове

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
По версии следствия, 30 сентября двое пожилых мужчин находились в частном доме по улице Белорусская, где между ними произошла ссора. Во время нее 77-летний знакомый убитого нанес ему удары по голове. Удары были настолько сильные, что причинили 78-летнему омичу черепно-мозговую травму, от которой он умер на месте происшествия.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан.
Сейчас следственные органы продолжают устанавливать все детали и обстоятельства произошедшего, ранее следователь проводил осмотр места происшествия, где изъял вещественные доказательства преступления.