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Алкоголь зло. В Омской области мужчина убил собутыльника табуретом после пьяной ссоры

19 сентября 2023, 10:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

Житель Омской области убил двух собутыльников после пьяной ссоры

Приговор 38-летнему жителю села Гурово Муромцевского района вынес омский областной суд.

Установлено, что 27 ноября 2022 года трое мужчин вместе распивали спиртное. Виновный поспорил с хозяином дома, в котором они пили, по поводу большего количества выпитого последним алкоголя.

В итоге завязалась ссора, в ходе которой мужчина нанес домовладельцу, являющемуся инвалидом, несколько ударов табуретом по голове, а также ножевые ранения. Таким же способом он убил и третьего члена компании, так как тот видел весь процесс преступления.

От причиненных повреждений потерпевшие скончались, а осужденный проследовал к себе домой, где был задержан сотрудниками полиции. Виновный назвал свои действия обороной и частично признал вину.

Омский областной суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил применить в отношении виновного принудительные меры в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра.

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#Омск#Омская область#Убийство#Уголовное дело#Новости#Убийца#Анастасия Баянова
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