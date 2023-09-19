Алкоголь зло. В Омской области мужчина убил собутыльника табуретом после пьяной ссоры

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Установлено, что 27 ноября 2022 года трое мужчин вместе распивали спиртное. Виновный поспорил с хозяином дома, в котором они пили, по поводу большего количества выпитого последним алкоголя.
В итоге завязалась ссора, в ходе которой мужчина нанес домовладельцу, являющемуся инвалидом, несколько ударов табуретом по голове, а также ножевые ранения. Таким же способом он убил и третьего члена компании, так как тот видел весь процесс преступления.
От причиненных повреждений потерпевшие скончались, а осужденный проследовал к себе домой, где был задержан сотрудниками полиции. Виновный назвал свои действия обороной и частично признал вину.
Омский областной суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил применить в отношении виновного принудительные меры в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра.