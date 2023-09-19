Алкоголь зло. В Омской области мужчина убил собутыльника табуретом после пьяной ссоры

В итоге завязалась ссора, в ходе которой мужчина нанес домовладельцу, являющемуся инвалидом, несколько ударов табуретом по голове, а также ножевые ранения. Таким же способом он убил и третьего члена компании, так как тот видел весь процесс преступления.