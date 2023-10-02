Омскую «Тепловую компанию» хотят банкротить еще и торговцы металлами из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Общество с ограниченной ответственностью «АДС Групп», зарегистрированное в Екатеринбурге на улице Аппаратная, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в омский арбитражный суд. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».
«АДС Групп» специализируется на оптовой торговле металлами и металлическими рудами, его прибыль за 2022 год превысила 43 млн рублей при общей выручке, превышающей 920 млн. Пост генерального директора фирмы занимает ее бенефициар Арсений Грехов.
Как уже писал Город55, начиная с прошлого года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на кредитора. В отношении ТК дело о банкротстве пока не начиналось.
Кстати, «Тепловая» прямо сейчас переживает реорганизацию: до конца года МУП должен превратиться в акционерное общество, и Омский городской совет уже одобрил новый устав, а Центробанк — выпуск акций. Кредиторов ТК это ни в коем случае не останавливает. В июне мы писали о требованиях «УралСпесСнаба» из Екатеринбурга, в июле — о требованиях «Сибинторга» из Железногорска (Красноярский край), в августе — о требованиях «Русметпрома» (Москва).