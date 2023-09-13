Омские следователи будут расследовать ДТП, в котором погибла мать с тремя детьми

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Расследованием ДТП в Большеуковском районе, в котором погибла 26-летняя женщина и трое ее детей, займутся в Следственном комитете. Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» передали в ведомство из полиции.
Напомним, вчера возле села Поспелово женщина за рулем отечественной легковушки потеряла управление и вылетела в кювет, заполненный водой. В салоне также находились трое несовершеннолетних: мальчики 12 и 7 лет и девятимесячная девочка. Водитель и пассажиры погибли на месте. Супруг женщины отправился на поиски своей семьи после того, как родные длительное время не выходили на связь. Автомобиль в канаве он обнаружил только ночью. От пережитого у мужчины произошел сердечный приступ, в настоящее время он находится в больнице.
Ранее Город55 публиковал видео с место происшествия: