Омские следователи будут расследовать ДТП, в котором погибла мать с тремя детьми

Напомним, вчера возле села Поспелово женщина за рулем отечественной легковушки потеряла управление и вылетела в кювет, заполненный водой. В салоне также находились трое несовершеннолетних: мальчики 12 и 7 лет и девятимесячная девочка. Водитель и пассажиры погибли на месте. Супруг женщины отправился на поиски своей семьи после того, как родные длительное время не выходили на связь. Автомобиль в канаве он обнаружил только ночью. От пережитого у мужчины произошел сердечный приступ, в настоящее время он находится в больнице.