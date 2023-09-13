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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Трагедия произошла в Большеуковском районе

Омские следователи будут расследовать ДТП, в котором погибла мать с тремя детьми

13 сентября 2023, 10:29
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Трагедия произошла в Большеуковском районе
По предварительным данным, женщина не справилась с управлением и автомобиль улетел в кювет.

Расследованием ДТП в Большеуковском районе, в котором погибла 26-летняя женщина и трое ее детей, займутся в Следственном комитете. Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» передали в ведомство из полиции.

Напомним, вчера возле села Поспелово женщина за рулем отечественной легковушки потеряла управление и вылетела в кювет, заполненный водой. В салоне также находились трое несовершеннолетних: мальчики 12 и 7 лет и девятимесячная девочка. Водитель и пассажиры погибли на месте. Супруг женщины отправился на поиски своей семьи после того, как родные длительное время не выходили на связь. Автомобиль в канаве он обнаружил только ночью. От пережитого у мужчины произошел сердечный приступ, в настоящее время он находится в больнице.

Ранее Город55 публиковал видео с место происшествия:

Появилось видео с места аварии, в которой погибла омичка с тремя детьми
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Поехали копать картошку. В Омской области многодетная мать погибла в кювете с водой
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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омская область#Следственный комитет#Автомобиль#Водитель#Дети#Уголовное дело#Расследование#Погибшие#Большеуковский район#Евгений Игишев
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