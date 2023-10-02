Нужны имена. В Большереченский зоопарк Омской области приехала пара серых кенгуру

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Большереченский зоопарк принял новых постояльцев. Пара серых кенгуру приехала в Омскую область из Новосибирска. Это самец и самка. Они быстро привыкают к людям и имеют отличный слух, рассказали в зоопарке.
Пока что животных посадили на карантин. Им строят новый кенгурятник, так что сотрудники зоопарка предупреждают посетителей о строительных работах.
Для новичков пока не выбрали имена. Омичам предлагают поучаствовать в конкурсе, предложив свои варианты того, как назвать кенгуру. Победитель получит пригласительный билет в зоопарк.
Также по желанию можно будет забрать бесплатно с собой чилийскую белку Дегу или джунгарского хомячка. В понедельник, 9 октября, организаторы подведут итоги конкурса.