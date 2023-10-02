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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

В Большереченский зоопарк Омской области приехала пара серых кенгуру

Нужны имена. В Большереченский зоопарк Омской области приехала пара серых кенгуру

2 октября 2023, 10:53
Фото: Большереченский зоопарк

В Большереченский зоопарк Омской области приехала пара серых кенгуру

Омичи могут помочь с выбором имени для новых постояльцев.

Большереченский зоопарк принял новых постояльцев. Пара серых кенгуру приехала в Омскую область из Новосибирска. Это самец и самка. Они быстро привыкают к людям и имеют отличный слух, рассказали в зоопарке.

Пока что животных посадили на карантин. Им строят новый кенгурятник, так что сотрудники зоопарка предупреждают посетителей о строительных работах.

Фото: Большереченский зоопарк

Для новичков пока не выбрали имена. Омичам предлагают поучаствовать в конкурсе, предложив свои варианты того, как назвать кенгуру. Победитель получит пригласительный билет в зоопарк.

Также по желанию можно будет забрать бесплатно с собой чилийскую белку Дегу или джунгарского хомячка. В понедельник, 9 октября, организаторы подведут итоги конкурса.

Морковь, огурцы, тыква. Омичи передали полтонны овощей для Большереченского зоопарка
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#Общество#Омск#Омская область#Конкурс#Зоопарк#Новости#Кенгуру#Большереченский зоопарк#Алина Ясинская
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