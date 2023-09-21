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Published Сегодня, 07:05

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Омичи передали полтонны овощей для питомцев Большереченского зоопарка

Морковь, огурцы, тыква. Омичи передали полтонны овощей для Большереченского зоопарка

21 сентября 2023, 07:05
Фото: Большереченский зоопарк

Омичи передали полтонны овощей для питомцев Большереченского зоопарка

Гостинцы распределили по секциям зоопарка в зависимости от предпочтений животных.

Жители Омской области привезли животным Большереченского зоопарка полтонны овощей. Это морковка, огурцы, тыква, картошка, кабачки, капуста, свекла, зелень. Овощи поступают на кухню, а уже после распределяются по секциям в зависимости от предпочтений животных.

«Копытные очень любят кабачки, тыкву, свеклу. Дикобразы обожают овощную тарелку, птички активно поедают капусту. Бегемот любит очень тыкву и морковку. Гималайский медведь очень жалует огурцы», — рассказали в Большереченском зоопарке.

Овощи в зоопарке продолжат принимать. Их можно привезти самостоятельно по адресу: Большеречье, улица Советов, 67 (со стороны служебного входа). Предварительно можно позвонить по телефону: 8 991 431 54 03.

Овощи везли как жители области, так и ОмскаОвощи везли как жители области, так и Омска
Овощи везли как жители области, так и Омска
Фото: Большереченский зоопарк

Ранее Город55 рассказывал, что сове, которую омичи нашли с травмами в парке, сделали остеосинтез обоих крыльев. Птице предстоит лечение, через месяц необходимо будет сделать контрольный снимок.

Сове, которую омичи нашли с травмами в парке, сделали операцию на крыльях
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#Омск#Омская область#Овощи#Зоопарк#Акция#Жители#Животные#Картошка#Витамины#Капуста#Зелень#Свекла#Гости#Евгений Игишев#Бегемот#Живая природа
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