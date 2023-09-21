Морковь, огурцы, тыква. Омичи передали полтонны овощей для Большереченского зоопарка

Жители Омской области привезли животным Большереченского зоопарка полтонны овощей. Это морковка, огурцы, тыква, картошка, кабачки, капуста, свекла, зелень. Овощи поступают на кухню, а уже после распределяются по секциям в зависимости от предпочтений животных.