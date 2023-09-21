Морковь, огурцы, тыква. Омичи передали полтонны овощей для Большереченского зоопарка

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Жители Омской области привезли животным Большереченского зоопарка полтонны овощей. Это морковка, огурцы, тыква, картошка, кабачки, капуста, свекла, зелень. Овощи поступают на кухню, а уже после распределяются по секциям в зависимости от предпочтений животных.
«Копытные очень любят кабачки, тыкву, свеклу. Дикобразы обожают овощную тарелку, птички активно поедают капусту. Бегемот любит очень тыкву и морковку. Гималайский медведь очень жалует огурцы», — рассказали в Большереченском зоопарке.
Овощи в зоопарке продолжат принимать. Их можно привезти самостоятельно по адресу: Большеречье, улица Советов, 67 (со стороны служебного входа). Предварительно можно позвонить по телефону: 8 991 431 54 03.
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